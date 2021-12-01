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Başakşehir’in minik öğrencileri doğaya sahip çıkıyor

Başakşehir Mehmet Yaren Gümeli İlkokulu öğrencileri, Atık Nakit uygulaması kapsamında bir yılda 500 kilogram atık pil toplayarak 2 bin metrekare toprağı kirlenmekten kurtardı. Başakşehir Belediyesi, çevreci öğrenciler için özel bir etkinlik düzenledi.

Eğitim 01.12.2021, 16:01
Başakşehir’in minik öğrencileri doğaya sahip çıkıyor

Başakşehir Mehmet Yaren Gümeli İlkokulu öğrencileri, Atık Nakit uygulaması kapsamında bir yılda 500 kilogram atık pil toplayarak 2 bin metrekare toprağı kirlenmekten kurtardı. Başakşehir Belediyesi, çevreci öğrenciler için özel bir etkinlik düzenledi.

Sıfır atık projeleriyle Türkiye’de farkındalık oluşturan Başakşehir Belediyesi, hayata geçirdiği geri dönüşüm uygulaması Atık Nakit ile hem okullara hem de çevreye değer katmaya devam ediyor. Öğrencilerin çevre bilinci kazanması için Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte başlatılan geri dönüşüm seferberliği de başarıyla sürüyor.

Doğa dostu minikler toprağına sahip çıktı

İlçe genelindeki çalışmalar kapsamında toplanan kâğıt, karton, metal ve plastik gibi geri dönüştürülebilir atıklar ile hem çevre hem de okullar kazanıyor. Uygulama kapsamında sıfır atık projesine destek veren ve bir yıl boyunca 500 kilogram atık pil toplayan Mehmet Yaren Gümeli İlkokulu öğrencileri, 2 bin metrekare toprağı kirlenmekten kurtardı.

Başakgiller ile gönüllerince eğlendiler

Doğa dostu minik öğrencilere, düzenlenen özel programda çevreyi korudukları ve doğaya sahip çıktıkları için kumbara hediye edildi. Sıfır atık konusunda yapılan bilinçlendirmelerin ardından minik öğrenciler, okul bahçesinde Başakgiller ve illüzyon gösterisiyle keyifli vakit geçirdi. Özellikle illüzyon gösterisinin her anını heyecanla izleyen öğrenciler, sevimli maskotlar Başakgiller ile doyasıya eğlendi.

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