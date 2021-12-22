Bartın’da yüz yüze eğitime kar engeli

Bartın’da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Uzaktan eğitimin ise devam edeceği duyuruldu.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda (özel eğitim ve özel öğretim kurumları dahil) 23.12.2021 günü yüz yüze eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Eğitim öğretim uzaktan devam edecektir.“ denildi.

Ayrıca engelli ve hamile olan kamu çalışanlarının aynı tarihte 1 gün süre ile izinli sayılacakları bildirildi.