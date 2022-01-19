Bartın’da eğitime kar engeli

Bartın’da ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışının sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmekle birlikte gece boyunca hava sıcaklığının -2 ila -7 arasında gerçekleşmesi ve buna bağlı buzlanma beklentisi nedeniyle ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda (Özel eğitim ve özel öğretim kurumları dahil) 20 Ocak 2022 günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir“ denildi.