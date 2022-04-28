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Bartın Üniversitesi, Dünyanın en iyi üniversiteleri arasındaki yerini aldı

Bartın Üniversitesi, dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) 2022 Impact Ranking (Etki Sıralaması) listesine başarılı bir giriş yaparak “Bilinçli Üretim ve Tüketim” alanında ilk 200’de yer aldı.

Eğitim 28.04.2022, 09:12
Bartın Üniversitesi, Dünyanın en iyi üniversiteleri arasındaki yerini aldı

Bartın Üniversitesi, dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından Times Higher Education (THE) 2022 Impact Ranking (Etki Sıralaması) listesine başarılı bir giriş yaparak “Bilinçli Üretim ve Tüketim” alanında ilk 200’de yer aldı.

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), 2022 Impact Ranking (Etki Sıralaması) sıralamasını açıkladı. Birleşmiş Milletler’in (BM) Su¨rdu¨ru¨lebilir Kalkınma Hedeflerini (United Nations Sustainable Development Goals) temel alan sıralamaya göre Bartın Üniversitesi, sosyal, ekonomik, kültürel ve ekolojik alanlarda topluma katkılarıyla en etkili yükseköğretim kurumları arasında yer aldı. Böylece Bartın Üniversitesi, tecrübeli akademik insan kaynağı ile nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma alanlarıyla ivmelenen başarısını bir kez daha ortaya koydu.

Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında

110 farklı ülkeden 1.525 kurumun başvuru yaptığı Times Etki Sıralamasında, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinden 5’i üzerinde yapılan değerlendirmede birçok dünya üniversitesini geride bırakan Bartın Üniversitesi genel sıralamada 801+ bandında yer almayı başardı.

İhtisaslaşma çalışmaları kapsamında bölgesel kalkınma odaklı bir gelişim hedefleyen Bartın Üniversitesi en yüksek puanla sıralamaya “Bilinçli Üretim ve Tüketim” kategorisinde 101+ bandına girdi. “Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları” ihtisaslaşma alanında çalışmalar yürüten Bartın Üniversitesi, bu alandaki kararlılığını dünya sıralamasına girerek kanıtlamış oldu. İnsan, iş süreçleri ve teknoloji alanında bütüncül bir dijital dönüşüm hedefleyen Bartın Üniversitesinin bu alandaki başarısı, milyonlarca lira tasarrufun elde edildiği Akıllı Lojistik Yönetim Sistemi (ALYS) başta olmak üzere “Sıfır Atık Projesi” kapsamında uygulamaya aldığı yenilikçi projelerle elde edildi.

Listedeki diğer alanlarda da büyük bir başarı yakalayan Bartın Üniversitesi, “İklim Eylemi” kategorisinde 301+, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” kategorisinde 401+, “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” kategorisinde 801+ ve “Hedefler için Ortaklık” kategorisinde 1001+ grubunda sıralamaya dâhil oldu.

Türkiye’deki üniversiteler arasında üst sırada

THE 2022 Yılı Etki Sıralaması listesine Türkiye’den ise 58 üniversite girebilme başarı gösterdi. Bartın Üniversitesi ülkemizden sıralamaya giren yükseköğretim kurumları arasında 26’ncı oldu. 5 gösterge üzerinde yapılan değerlendirmede Bartın Üniversitesi, “Bilinçli Üretim ve Tüketim” kategorisinde Türkiye’de 2’nci olurken; “İklim Eylemi” kategorisinde 8’inci, “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” kategorisinde 11’inci, “Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam” kategorisinde 36’ncı ve “Hedefler için Ortaklık” kategorisinde ise 33’üncü sırada yer almayı başardı.

“Hedefimiz sürdürülebilir bir iyileşme ile geleceğimize değer katmak”

Üniversite olarak sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerini ve bu noktada kararlı adımlar attıklarını ifade eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Sürdürülebilir gelişim hedefiyle durmadan çalıyor ve her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olmayı başarıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın saygın yükseköğretim kurumları arasına girmek için yoğun bir tempoda ilerliyoruz. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte uluslararası alanda önemli bir başarıya daha imza attık. Şimdiki hedefimiz ise gösterdiğimiz performansı sürdürülebilir kılmak ve üzerine ekleyerek geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek. Bu düşüncelerle bölgesel odaklı çalışma anlayışıyla ülkemizin kalkınmasına katkılar sunan tüm akademik ve idari insan kaynağımızı tebrik ediyorum. Sürdürülebilir iyileşme ve kalite eksenli yolculuğumuzda bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize ise şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

THE Impact Ranking (Etki Sıralamaları)

THE, 2004 yılından bu yana yükseköğretim kurumları arasında yaptığı performans ölçme ve değerlendirme çalışmaları ile dünyanın önde gelen üniversitelerini sıralayan, en önemli derecelendirme kuruluşları arasında yer alıyor. Dünya üniversite sıralamalarındaki performans ölçütlerini kullanarak bölgesel ve tematik sıralamalar da yayınlıyor. THE tarafından yapılan Etki Sıralaması ise kurumların BM’nin “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni gerçekleştirmedeki başarısına dayalı olarak üniversitelerin toplum üzerindeki etkisini ele alıyor. Sıralamada üniversitelerin 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda eğitim alanındaki çalışmaları, yenilikçi projeleri ve topluma yönelik katkıları değerlendiriliyor.

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