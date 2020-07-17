Barış Pınarı Bölgesindeki gençler diploma için ter döktü
BARIŞ PINARI HAREKATI İLE HER ALANDA NORMALLEŞME DÖNEMİNİN BAŞLADIĞI TELABYAD VE RESULAYN’DA, EĞİTİM ÖĞRETİM HAYATINA YENİDEN DÖNEN BİNLERCE GENÇ, TÜRKİYE’NİN SAĞLADIĞI İMKANLARLA GELECEKLERİNİ BELİRLEMEYE BAŞLADI.
Barış Pınarı Harekatı ile her alanda normalleşme döneminin başladığı Telabyad ve Resulayn’da, eğitim öğretim hayatına yeniden dönen binlerce genç, Türkiye’nin sağladığı imkanlarla geleceklerini belirlemeye başladı.
Geçen hafta, Türkiye’deki üniversitelere yerleşebilmek için Yabancı Öğrenci Sınavına giren öğrencilerden sonra bu hafta da uzun süredir okullarından ayrı kalan lise öğrencileri, bitirme sınavlarında ter döktü.
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Milli Eğitim Koordinatörlüğü nezaretinde Telabyad ve Resulayn’da, 12-14 ve 16 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen lise bitirme sınavları sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Toplam 764 öğrencinin katıldığı sınavların güvenliği, Emniyet Koordinatörlüğü, 16’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve İnsani Yardım Tugayı tarafından sağlandı.
Türkiye’deki bütünleme sınavıyla eşdeğer olan bakalorya sınavlarına katılan öğrencilere Kızılay da su ikramında bulundu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Ümraniye
|33
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Menemen Belediyespor
|33
|43
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|33
|36
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|36
|37
|16. West Ham
|35
|34
|17. Watford
|35
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24
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|İkindi
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