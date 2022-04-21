Balıkesir’de Labirent Oryantiringi Edremit Körfezindeki öğrencileri buluşturdu

Burhaniye ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği Labirent Oryantiringi Edremit Körfezindeki öğrencileri buluşturdu. Bursa Safari Doğa Sporları Kulübünün organizasyonunda Nadir Tolun Ortaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte 600 ilkokul ve anaokulu öğrencisi yarıştı.

Burhaniye’de düzenlenen Labirent Oryantirningi Burhaniye’nin yanı sıra Edremit, Havran, Gömeç ve Ayvalıklı öğrencileri buluşturdu. Nadir Tolun Ortaokulu bahçesinde kurulan parkurda yarışan öğrencilere meşe ve fıstıkçamı fidanı hediye edildi. Şenliğe katılan öğrenciler büyük heyecan yaşarken, etkinliğin zeka ve görse hafızayı geliştirdiği açıklandı. Yarışmaya katılmaktan mutlu olduğunu anlatan Ramazan Karabulut, “ Oryantiring güzel bir şey. Çok heyecanlıydım. İlk defa yapıyorum. Burada çok eğlendim. Çok güzel bir yarışma. Çok güzel bir etkinlik” dedi. Elçin Karakobak da,” Safari oryantirning oyunlarını çok sevdim. Tekrarlanmasını çok isterim. Çok güzel bir oyun. Herkese tavsiye ederim” dedi. Buğlem Özdemir ise, “Oryantiringin her oyunu çok güzeldi. İlk kez girdim. Kendimi çok mutlu hissediyorum” diye konuştu. Organizasyonda görev alan Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Ali Çakır da,” 23 Nisan haftasında Körfezdeki tüm öğrencilerimizin katılımı ile Labirent Oryantiringi Şenliğimizi gerçekleştiriyoruz. Labitent Oryantiringi koşarak satranç oynama olarak adlandırılmaktadır. Labirent Oryantirningi, öğrencilerin, yön yer duygusu, hız, zeka ve görsel hafızalarını geliştirmektedir” dedi. Oyunları baştan sona izleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de, tüm katılımcılara teşekkür ederken, etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Şenlikte çeşitli oyunlar oynanırken, öğrencilere yüz boyaması yapıldı.