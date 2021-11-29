Balıkesir’de eğitime lodos engeli

Balıkesir genelindeki ilk ve ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde etkisini sürdüren kuvvetli fırtınanın neden olabileceği olumsuz durumlar göz önüne alınarak 30.11.2021 Salı günü bir gün süreyle bütün ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz bir gün izinli sayılacaktır” denildi.