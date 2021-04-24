Balıkesir Üniversitesi’ne 2 yeni proje

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanan 2 yeni proje ile Balıkesir Üniversitesine 100 Yataklı Hastane Ek Binası ve Balıkesir Meslek Yüksekokulu Binası yapılacak

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş Balıkesir Üniversitesi için 2 yeni projenin onaylandığını açıkladı.

Rektör Kuş açıklamasında T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından onaylanan 2 yeni projemizin bu yıl içerisinde proje-yapım ihale süreçleri gerçekleşecektir dedi.

Kuş; “100 yataklı ek hastane binası tamamlanınca üniversite hastanemizin yatak kapasitesi yüzde 50 oranında artmış olacak. Balikesir Meslek Yüksekokulumuz modern bir eğitim binasına sahip olmuş olacak. 2 yeni projemizin onaylanmasından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Hazine ve Maliye Bakanlığımıza şükranlarımı sunuyorum. Yeni projelerimizi destekledikleri için Balıkesir Valimiz Hasan Şıldak’a, Balıkesir Milletvekillerimiz Adil Çelik, Belgin Gökçe Uygur, Yavuz Subaşı,. Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir ve Büyükşehir Belediye Başkanımız. Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum” dedi