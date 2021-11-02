Balıkesir Üniversitesi’nde 2021-2022 sezonu zeytinyağı ve zeytin ürünlerinin üretimine başlandı

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu ve Edremit Zeytincilik Enstitüsü akademik personeli ve öğrencileriyle birlikte Edremit yerleşkesindeki “Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı” Eğitim ve Uygulama Tesislerinde, başta natürel sızma zeytinyağı olmak üzere sofralık zeytin ve zeytinyağı sabunu üretimine başlandı.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) bünyesinde gerçekleştirilen tarımsal üretim çalışmalarından biri olan zeytin ürünlerinin üretimine Edremit’te başlandı. BAÜN, Zeytinyağı Üretim Eğitim ve Uygulama Tesisinde, Edremit Zeytincilik Enstitüsü ve Edremit Meslek Yüksekokulu ortaklığıyla yılın ilk zeytinyağı sıkımı yapıldı. Öncelikle Üniversitenin zeytin bahçesinde; Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı öğrencileri tarafından makineli yöntemle zeytin hasatı gerçekleştirildi. Toplanan zeytinler üretim tesisine getirilerek hiç bekletilmeden elenip sıkma işlemine başlandı. Zeytinyağı üretimi için tesisteki iki fazlı butik kontinü sistem zeytinyağı makinesi kullanılarak, ilk aşamada “soğuk sıkım” yöntemiyle yaklaşık 1,5 ton erken hasat zeytin işlendi. Üretilen zeytinyağı depolanmak üzere, hava almayan paslanmaz çelik tanklara aktarıldı.

Balıkesir Üniversitesi tesislerinde 2021-2022 sezonunda; zeytinyağı üretimi yanında, sofralık zeytin üretimi ve zeytinyağı sabunu imalatı faaliyetlerinin, öğrencilerin aktif katılımıyla aralıklarla devam etmesinin planlanmakta olduğunu söyleyen; Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Raif Sakin ve Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üy. Tuba Öncül Abacıgil, kendilerine verdiği desteklerden dolayı Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İlter Kuş’a teşekkür etti. Ayrıca üretim sezonu sonunda filtre edilerek dolumu yapılan “erken hasat soğuk sıkım natürel zeytinyağları”, “doğal fermentasyon yöntemleriyle işlenen yeşil ve siyah sofralık zeytinler” ile “zeytinyağı sabunları” Balıkesir Üniversitesi markasıyla tüketicilerin beğenisine sunulacağı belirtildi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede; tarımsal üretim faaliyetlerindeki öncelikli amacın; zeytincilik alanında eğitim alan öğrencilere uygulamalı bilgiler vermek ve konuyla ilgili akademik çalışmalara destek olmak olduğunu ifade etti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, zeytincilik alanındaki üretim çalışmaları sonucu ortaya çıkan ürünleri de üniversite satış noktasında tüketicilere ulaştırdıklarını söyleyerek gerçekleşen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.