Bakanlık 15 okulda planlıyordu, Amasya’da ekmek üretimi başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın vatandaşların düşük fiyatlı ekmekle buluşmasını sağlamak için yurt genelinde 15 okulda daha kurmayı planladığı ekmek üretim atölyelerinden biri olan Amasya’daki tesis yeni eğitim-öğretim yılında faaliyete başladı.

Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde günlük 40 bin ekmek üretim kapasiteli atölyede ilk ekmekler pişirildi. Hijyenik koşullarda gerçekleşen üretimde öğrenciler de görev aldı. Bakanlık ayrıca ekmek üretimini 81 ilde yaygınlaştırmayı hedefliyor.

“Bir ilki başarıyoruz”

O mutlu anlara öğrencileriyle birlikte tanıklık eden Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, “Bu program çerçevesinde Türkiye’de bir ilki başarıyoruz. Başlangıçta okullarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Sonra da aşama aşama piyasaya ekmek satışlarımızla devam edecek” dedi.

Bakan Özer’e Amasyalılar adına teşekkür

Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin kurulumuna katkı sağladığı atölyenin piyasaya daha uygun fiyata ekmeğin piyasaya sürülmesinin yanı sıra öğrencilerin fırıncılık alanındaki son teknolojiyle tanışacak olmalarının büyük kazanç olacağına değinen Milli Eğitim Müdürü Türkmen, tesisin Amasya’ya kazandırılmasına destek olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve bakanlık yöneticilerine Amasyalılar adına teşekkür etti.

“Okulda buğday ekip kendi unumuzu, ekmeğimizi üreteceğiz”

Projenin devamında Gökhöyük Şehit Cemalettin Özdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ait tarlalara buğday ekip üretim yapacaklarını anlatan Mehmet Türkmen, “Kendi unumuzu, ekmeğimizi üreteceğiz. Bu noktada da ülkemiz ekonomisine katkı sağlamış olacağız” diye konuştu.

Türkmen, atölyenin faaliyete geçmesindeki gayretli çalışmaları dolayısıyla Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Menç ile okul idarecilerini kutladı.