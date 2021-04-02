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Bakan Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önceliklerinin yüz yüze eğitim olduğunu açıkladı.
Eğitim 02.04.2021, 11:49 02.04.2021, 12:40
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Düzce'deki ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Bakan Selçuk'un açıklamaları;
Okullara devam konusunda artışlar devam ediyor. Bizim elbette önceliğimiz yüz yüze eğitim ancak okulların en çok kapalı olan ülkeler arasında ilk 5'te yer alıyoruz. Her ilin kendisine özgü kararlar alınıyor. Emek veren valilere, ekiplere teşekkür ediyorum. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor.
Okulları açık tutma isteğimize rağmen sağlık öncelik prensibimizden dolayı diğer ülkelere göre okulları daha fazla kapalı tuttuk. Okullarla ilgili takibimiz sürecek, değerlendirmelerimiz daimi olarak sürüyor.