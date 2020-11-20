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Bakan Ziya Selçuk'tan kreşler hakkında önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kreşlerin durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Eğitim 20.11.2020, 12:37
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Bakan Ziya Selçuk'tan kreşler hakkında önemli açıklamalar
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kreşlerin durumu hakkındacanlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk okkul öncesi eğitim için: ''Haftada 5 gün ve günde 6  etkinlik saati süreyle aralıksız yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır." dedi.

Bakan Selçuk, kreşlerin durumuyla ilgili "Çalışan annelerin okul öncesi eğitim kurumlarına çocuklarını verebilmesi yönünde bugün içinde olumlu bir haber yansıyacaktır diye düşünüyorum. Şu sırada onunla ilgili çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı. 

Bakan Selçuk ayrıca ''Çalışan annelerin okul öncesi eğitim kurumlarına çocuklarını verebilmesi yönünde bugün içinde olumlu bir haber yansıyacaktır diye düşünüyorum." dedi

MEB:"Okulun fiziki imkânları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube
tanımlamaları yapılabilecektir. "

MEB:"Okula kayıtlı olup yüz yüze eğitimi tercih etmeyen ailelerin çocuklarının kayıtları silinmeyecek olup bu çocukların da EBA Anaokulunu izlemeleri ve diğer eğitim materyallerinden yararlanmaları için gerekli önlemler alınacaktır."

#kreş #Istanbul
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