Bakan Ziya Selçuk: "Hala yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var"



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemiden dolayı yüz yüze eğitime başlanılmayan sınıfların olduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk şunları kaydetti:

"Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum. Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun."