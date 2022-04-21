Bakan Yardımcısı Şensoy: “Ülkemizde GUHEM gibi merkezlerin sayısı artmalı”

Avrupa’nın en büyük uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi olan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy’u ağırladı. Merkezin öğrencilere kalıcı bilgiler sunduğunu dile getiren Bakan Yardımcısı Şensoy, Türkiye’de GUHEM gibi merkezlerin sayısının artması gerektiğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde Bursa’ya kazandırılan GUHEM’i ziyaret etti. BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan ve Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür’ün de eşlik ettiği ziyarette Bakan Yardımcısı Şensoy, GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu’ndan merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Sadri Şensoy ayrıca GUHEM’i ziyarete gelen öğrencilerle de bir araya geldi.

“GUHEM’de bilgiler pratiğe dönüşüyor”

GUHEM’in çalışmaları hakkında daha öncesinde de bilgi sahibi olduğunu söyleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, öğrencilerin teoride öğrendiği bilgileri merkezde pratiğe çevirebiliyor olmasına vurgu yaptı. GUHEM’e emek veren herkese teşekkür eden Şensoy, “GUHEM’deki yetkililer daha önce Bakanlığımıza gelerek yapmış oldukları çalışmaları bizlerle paylaşmışlardı. Bu yüzden GUHEM’i gelip yerinde görmek istedim. Gerçekten çok etkilendim. Aynı zamanda bugün GUHEM’i ziyarete gelen öğrencilerimizle de bir araya gelme fırsatı buldum. Benim için çok sevindirici oldu. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızın birçoğu da GUHEM’i ziyaret ediyor” dedi.

“Merkezi herkes ziyaret etmeli”

GUHEM’in uzay ve havacılık temalarını kapsıyor olmasının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çok önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Yardımcısı Şensoy, “GUHEM tematik bir merkez. Merkezin havacılık ve uzay konularını kapsıyor olması Bakanlığımızı daha fazla ilgilendiriyor. Çünkü son zamanlarda savunma sanayi ile ilgili mesleki teknik okulları açıyoruz. Burada yer alan düzenekler öğrencilerimizin öğrenme faaliyetlerini kolaylaştırıyor ve bu sayede meraklarının artmasına yardımcı oluyor” diye konuştu.

GUHEM’de yer alan Yıldız Tozunun Peşinde sergisinden de ayrıca etkilendiğini ifade eden Şensoy, merkezi herkesin ziyaret etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.