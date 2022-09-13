Bakan Yardımcısı Aşkar’dan İzmir’de eğitim turu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, İzmir programı çerçevesinde bir dizi etkinliğe katıldı. Okulları gezen ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Aşkar, Bergama ilçesindeki bir köy yaşam merkezinin de açılışını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, İzmir programları çerçevesinde ilk olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılı açılışında Bayraklı Zehra Semahat Erişen İlkokulunda gerçekleştirilen açılış programına katıldı. Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak olurken, Aşkar ve İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, ardından Bergama ilçesini ziyaret etti. Zübeyde Hanım Ortaokulunu ziyaret eden Aşkar ve Yentür, Bergama Kaymakamı Avni Oral, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus, eğitim yöneticileri ve öğretmenlerle birlikte okulun 100’üncü yılı münasebetiyle hazırlanan sergiyi gezdi. ’Okulda Temel Eğitimde 10.000 Okul’ çerçevesinde düzenlenen ‘Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi’, ‘Müzik Atölyesi’, ‘Bilişim Sınıfı’, ‘Okul Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştiren Aşkar, ayrıca halk eğitim merkezi bünyesinde açılan ‘Aile Eğitimi’ne katılan velilere sertifikalarını verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Aşkar’ın Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaretinde, ilçede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında kendisine bilgi verdi. Bergama ilçesi ziyaret programında ayrıca Ayaskent İrfan Kırdar Ortaokulu ve köy yaşam merkezi açılışı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bergama Kaymakam Avni Oral, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Ulus, eğitim yöneticileri öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda, ‘Halı Saha’, ‘Sıfır Atık Kütüphanesi’ açılışı gerçekleştirildi. Okulda gerçekleştirilen fide ekiminin ardından ‘Açık Hava Resim Atölyesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Aşkar ve beraberindeki heyet, daha sonra ‘Robotik ve Kodlama Atölyesi’ ve ‘Fotoğraf Atölyesi’ni ziyaret etti.