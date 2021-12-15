Bakan Yanık: “6 Tazelenme Üniversitesi’nde 5 bin 665 yaşlımıza eğitim veriliyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “2021 yılı itibarıyla 6 Tazelenme Üniversitesi’nde toplamda 5 bin 665 yaşlımıza eğitim veriliyor. 2021-2022 öğretim yılı için de 8 üniversite ile daha protokol aşamasına geldik. Ülkemizde uygulanan bu özgün eğitim modelinin tanıtılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması, aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyonumuz perspektifinde büyük önem arz ediyor” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 65 yaş üzeri nüfusun toplam nüfusa oranının gözle görülür şekilde arttığını belirterek, “2014 yılında yüzde 8 olan 65 yaş ve üzeri nüfusumuz 2020 yılında yüzde 9.1’e yükselmiştir. 2020 sonu itibarıyla da 8 milyona yakın 65 ve üzeri yaşlarda vatandaşımız bulunmaktadır. Nüfus tahminlerine göre yaşlı nüfus oranımızın 2025 yılında yüzde 11, 2030 yılında yüzde 12,9 olması öngörülmektedir. Bu tablo neden yaşlanma konusunda etkili politikalar içeren bir vizyona sahip olmamız gerektiğini çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Nüfusumuzu dinamik nüfus olarak tanımlama hedefindeyiz”

Nüfusu genç ya da yaşlı diye kategorize etmek yerine “dinamik nüfus” olarak tanımlamayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Yanık, “Bu nedenle aktif ve sağlıklı yaşlanmayı önemli buluyor, çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. Büyüklerimizin toplumsal yaşama aktif katılarak sosyal, kültürel ve ekonomik haklarından taviz vermeden hayatlarını idame ettirmeleri için politikalar geliştiriyoruz” dedi.

“Uluslararası alanda üçüncü yaş üniversitesi olarak biliniyor”

Bakan Yanık, aktif yaşlanma ve hayat boyu öğrenme çerçevesinde uluslararası alanda üçüncü yaş üniversitesi olarak bilinen yaşlı bireylere yönelik yükseköğretim programlarının 2016 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi adı altında uygulamaya koyulduğunu hatırlatarak, projenin eğitim programı haklarının ise 25 Mayıs 2021 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredildiğini aktardı.

“6 Tazelenme Üniversitesi’nde 5 bin 665 yaşlımıza eğitim veriliyor”

Bakan Yanık, 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi’nin yaygınlaşma sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Proje kapsamında 2021 yılı itibarıyla Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kıbrıs Girne Üniversitesi olmak üzere 6 üniversitede toplamda 5 bin 665 yaşlımıza eğitim veriliyor. Geçtiğimiz günlerde 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi’nin yaygınlaşma süreci kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile protokol imzaladık. 2021-2022 öğretim yılı için de 8 üniversite ile daha protokol aşamasına geldik. 2021-2022 öğretim yılı için de 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi kapsamında 8 üniversite ile daha protokol aşamasına geldik. Tazelenme Üniversitelerini inşallah tüm üniversitelerimizde yaygınlaştıracağız. Ülkemizde uygulanan bu özgün eğitim modelinin tanıtılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması, aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyonumuz perspektifinde büyük önem arz ediyor. Çünkü inanıyoruz ki öğrenmek, öğretmek, bu merakı diri tutabilmek aslında her yaşın bir gerekliliği. Üniversite kampüslerinde eğitim gören genç kuşakların 60+ Tazelenme Üniversitesi’nde eğitim gören ileri yaştaki bireylerle aynı ortamda buluşması ile kuşaklararası dayanışmayı artırmak, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamak da eğitimin hedefleri arasında yer alıyor.”

Tazelenme Üniversitesi nedir?

60+ Tazelenme Üniversiteleri kampüslerin belirlediği çerçevede teorik, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları, seminer, atölye çalışması gibi derslerden oluşan 4 yıllık bir yetişkin eğitim modelidir. Yaş grubu esneklik göstermekle birlikte genel olarak 60 yaşını dolduran her birey 60+ Tazelenme Üniversitesi’ne başvurabiliyor. Gönüllülük esasına dayanan sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Tazelenme Üniversiteleri’nde ücretsiz olarak hizmet veriliyor. Tazelenme Üniversiteleri ile ileri yaştaki bireyleri bu dönemin biyolojik, sosyolojik, psikolojik yönden getireceği durumlara hazırlamak amaçlanıyor.