banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi
Beşiktaş PFDK’ya sevk edildi
Beşiktaş’ta son karar Çebi’nin
Beşiktaş’ta son karar Çebi’nin
CHP’nin tavrı, PKK’da memnuniyetle karşılanmış!
CHP’nin tavrı, PKK’da memnuniyetle karşılanmış!

Bakan Yanık: “6 Tazelenme Üniversitesi’nde 5 bin 665 yaşlımıza eğitim veriliyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “2021 yılı itibarıyla 6 Tazelenme Üniversitesi’nde toplamda 5 bin 665 yaşlımıza eğitim veriliyor. 2021-2022 öğretim yılı için de 8 üniversite ile daha protokol aşamasına geldik. Ülkemizde uygulanan bu özgün eğitim modelinin tanıtılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması, aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyonumuz perspektifinde büyük önem arz ediyor” dedi.

Eğitim 15.12.2021, 10:41
Bakan Yanık: “6 Tazelenme Üniversitesi’nde 5 bin 665 yaşlımıza eğitim veriliyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “2021 yılı itibarıyla 6 Tazelenme Üniversitesi’nde toplamda 5 bin 665 yaşlımıza eğitim veriliyor. 2021-2022 öğretim yılı için de 8 üniversite ile daha protokol aşamasına geldik. Ülkemizde uygulanan bu özgün eğitim modelinin tanıtılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması, aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyonumuz perspektifinde büyük önem arz ediyor” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 65 yaş üzeri nüfusun toplam nüfusa oranının gözle görülür şekilde arttığını belirterek, “2014 yılında yüzde 8 olan 65 yaş ve üzeri nüfusumuz 2020 yılında yüzde 9.1’e yükselmiştir. 2020 sonu itibarıyla da 8 milyona yakın 65 ve üzeri yaşlarda vatandaşımız bulunmaktadır. Nüfus tahminlerine göre yaşlı nüfus oranımızın 2025 yılında yüzde 11, 2030 yılında yüzde 12,9 olması öngörülmektedir. Bu tablo neden yaşlanma konusunda etkili politikalar içeren bir vizyona sahip olmamız gerektiğini çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Nüfusumuzu dinamik nüfus olarak tanımlama hedefindeyiz”

Nüfusu genç ya da yaşlı diye kategorize etmek yerine “dinamik nüfus” olarak tanımlamayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Yanık, “Bu nedenle aktif ve sağlıklı yaşlanmayı önemli buluyor, çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. Büyüklerimizin toplumsal yaşama aktif katılarak sosyal, kültürel ve ekonomik haklarından taviz vermeden hayatlarını idame ettirmeleri için politikalar geliştiriyoruz” dedi.

“Uluslararası alanda üçüncü yaş üniversitesi olarak biliniyor”

Bakan Yanık, aktif yaşlanma ve hayat boyu öğrenme çerçevesinde uluslararası alanda üçüncü yaş üniversitesi olarak bilinen yaşlı bireylere yönelik yükseköğretim programlarının 2016 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi adı altında uygulamaya koyulduğunu hatırlatarak, projenin eğitim programı haklarının ise 25 Mayıs 2021 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredildiğini aktardı.

“6 Tazelenme Üniversitesi’nde 5 bin 665 yaşlımıza eğitim veriliyor”

Bakan Yanık, 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi’nin yaygınlaşma sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Proje kapsamında 2021 yılı itibarıyla Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kıbrıs Girne Üniversitesi olmak üzere 6 üniversitede toplamda 5 bin 665 yaşlımıza eğitim veriliyor. Geçtiğimiz günlerde 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi’nin yaygınlaşma süreci kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile protokol imzaladık. 2021-2022 öğretim yılı için de 8 üniversite ile daha protokol aşamasına geldik. 2021-2022 öğretim yılı için de 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi kapsamında 8 üniversite ile daha protokol aşamasına geldik. Tazelenme Üniversitelerini inşallah tüm üniversitelerimizde yaygınlaştıracağız. Ülkemizde uygulanan bu özgün eğitim modelinin tanıtılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması, aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyonumuz perspektifinde büyük önem arz ediyor. Çünkü inanıyoruz ki öğrenmek, öğretmek, bu merakı diri tutabilmek aslında her yaşın bir gerekliliği. Üniversite kampüslerinde eğitim gören genç kuşakların 60+ Tazelenme Üniversitesi’nde eğitim gören ileri yaştaki bireylerle aynı ortamda buluşması ile kuşaklararası dayanışmayı artırmak, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamak da eğitimin hedefleri arasında yer alıyor.”

Tazelenme Üniversitesi nedir?

60+ Tazelenme Üniversiteleri kampüslerin belirlediği çerçevede teorik, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları, seminer, atölye çalışması gibi derslerden oluşan 4 yıllık bir yetişkin eğitim modelidir. Yaş grubu esneklik göstermekle birlikte genel olarak 60 yaşını dolduran her birey 60+ Tazelenme Üniversitesi’ne başvurabiliyor. Gönüllülük esasına dayanan sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Tazelenme Üniversiteleri’nde ücretsiz olarak hizmet veriliyor. Tazelenme Üniversiteleri ile ileri yaştaki bireyleri bu dönemin biyolojik, sosyolojik, psikolojik yönden getireceği durumlara hazırlamak amaçlanıyor.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 16 39
2. Konyaspor 16 30
3. Hatayspor 16 29
4. Başakşehir 16 28
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 16 27
7. Beşiktaş 16 24
8. Adana Demirspor 16 23
9. Galatasaray 16 23
10. Sivasspor 16 22
11. Karagümrük 16 22
12. Antalyaspor 16 21
13. Gaziantep FK 16 21
14. Giresunspor 16 19
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 16 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 16 11
Takımlar O P
1. Erzurumspor 15 31
2. Ümraniye 15 30
3. Ankaragücü 16 30
4. Eyüpspor 15 27
5. Bandırmaspor 15 25
6. Samsunspor 15 25
7. İstanbulspor 15 23
8. Kocaelispor 16 23
9. Gençlerbirliği 16 23
10. Tuzlaspor 14 22
11. Boluspor 15 20
12. Adanaspor 16 20
13. Menemenspor 15 19
14. Manisa FK 17 19
15. Bursaspor 15 18
16. Ankara Keçiörengücü 16 18
17. Altınordu 16 16
18. Denizlispor 15 15
19. Balıkesirspor 15 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 16 37
3. Chelsea 16 36
4. West Ham 16 28
5. M. United 16 27
6. Arsenal 16 26
7. Tottenham 14 25
8. Leicester City 16 22
9. Aston Villa 17 22
10. Wolverhampton 16 21
11. Brentford 16 20
12. Brighton 15 20
13. Crystal Palace 16 19
14. Everton 16 18
15. Southampton 16 16
16. Leeds United 17 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 16 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 16 34
3. Real Betis 17 33
4. Atletico Madrid 16 29
5. Real Sociedad 17 29
6. Rayo Vallecano 17 27
7. Valencia 17 25
8. Barcelona 16 24
9. Espanyol 17 23
10. Osasuna 17 22
11. Athletic Bilbao 17 21
12. Mallorca 17 20
13. Villarreal 16 19
14. Celta de Vigo 17 17
15. Granada 16 16
16. Elche 17 15
17. Deportivo Alaves 16 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8