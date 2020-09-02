Bakan Varank'tan 'YÖK' açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "YÖK ile Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Kılavuzu'nu hazırlayacağız." dedi.

Varank şunları söyledi:

"Kılavuz, Kovid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında üniversitelerde sağlıklı ortamlar oluşturmaya odaklanacak."