Bakan Varank: “Aziz Sancar Doktora Sonrası Araştırma Bursu’na başvuru sayısı 217’ye ulaştı”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kampüse adını veren Prof. Dr. Aziz Sancar’ın katılımıyla Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü’nün açılışını yaptı. Prof. Dr. Sancar, “Mahmut Özer, bu kampüse adımı amca çocuğu, milletvekili oğlu olduğum için vermedi. Türkiye’ye ve Türk dünyasına yaptığım hizmet için verdi. O bakımdan bu kampüs bana verilen bir liyakat nişanıdır” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü’nün açılış törenine katıldı. Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim kampüsü bünyesinde 14 derslikli, biyokimya, mekatronik, gibi atölyelerin yanı sıra coğrafya, biyoloji, felsefe, resim ve müzik atölyeleri bulunan Bilim Sanat Merkezi yer alıyor. 4 dersliği ve yemek salonu bulunan Anaokulu’na sahip kampüste, 12 derslikli, fizik kimya biyoloji laboratuvarları, bilişim teknolojileri sınıfı, müzik atölyesi, 4 bin kitaplı kütüphane, çok amaçlı salon, tam donanımlı revir bulunan Fen Lisesi de yer alıyor. Eğitim Kampüsüne adını veren Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar da katıldığı açılış törenine, AK Parti milletvekilleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından bakan yardımcıları da katıldı.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmasında, 100-150 yıllık devasa firmaların dahi rekabetçilik şartlarında kısa sürede havlu atabildiğini belirterek, buna sebep olan birçok nedenden en önemlisinin yeni neslin üst düzey girişimcilik yeteneği olduğunu ifade etti. Varank, söz konusu gençlerin eski nesle göre çok daha donanımlı olduğuna dikkati çekerek, bunun da sebebinin eskiye nazaran çok daha erken yaşlarda teknolojiye ve yeni trendlerle ilgilenmeye başladıklarını söyledi.

“Aziz Sancar Doktora Sonrası Araştırma Bursu’na başvuru sayısı 217’ye ulaştı”

Bakan Varank, Aziz Sancar Doktora Sonrası Araştırma Bursu sayesinde, genç araştırmacıların doktora sonrası çalışmalarını Aziz Sancar’ın akademik danışmanlığında ve onun araştırma laboratuvarında sürdürebileceğini hatırlatarak, “Bursa başvurular 3 Mart’a kadar devam ediyor ama biz şimdiye kadar programa gösterilen ilgiden çok memnunuz. Bugün itibarıyla başvuru sayısı 217’ye ulaştı ve bu rakam bizim de aslında öngörmediğimiz bir rakamdı. Herhalde Aziz Hoca’mızın ismi genç araştırmacıların ilgisini çekmek için yeterli oldu” dedi.

Bakan Varank, bilimsel çalışmayı hiç bitmeyen uzun bir yolculuğa benzeterek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak adımlarını bu çerçevede attıklarını belirtti.

“Araştırmalara göre maalesef yeni nesil gençler çok çabuk sıkılabiliyormuş. O yüzden detaylarla siz daha fazla sıkmayacağım”

Varank, gençlerin söz konusu yolculukta yanında olmak için her aşamada farklı destekler planladıklarını ifade ederek, “DENEYAP Teknoloji Atölyelerinden, TÜBİTAK Fen Lisesine kadar gençlerimize inanılmaz imkanlar sunuyoruz. Ancak araştırmalara göre maalesef yeni nesil gençler çok çabuk sıkılabiliyormuş. O yüzden detaylarla siz daha fazla sıkmayacağım” diye konuştu.

“Size yakışan Aziz hocamız gibi durmaksızın çalışmaktır”

Bakan Varank, konuşmalarında sürekli olarak Türkiye’yi geleceğe taşıyacak bir dip dalgadan bahsettiklerine vurgu yaparak, “İşte o dip dalga aslında siz değerli gençlerimizsiniz. Büyük ve Güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için ekonomik, bilimsel ve teknolojik anlamda ortalığı kasıp kavuracak kadrolar sizlersiniz. Her alanda dünyadan ses getirecek işlere imza atacak TEKNOFEST kuşağı sizlersiniz. Geleceğin Aziz Sancarları sizlerin arasında oturuyor. Bu yüzden size yakışan da Aziz hocamız gibi durmaksızın çalışmaktır. Siz gayret edeceksiniz biz her zaman size destek olacağız.”

Varank’ın ardından konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “MEB olarak en heyecan duyduğumuz günlerden bir anı birlikte idrak ediyoruz. Birlikte şahitlik ediyoruz. Bakanlığım döneminde karar vermekten en keyif aldığım kararlardan bir tanesi en önemlisi bu kampüse Aziz Sancar hocamızın adını vermekte. Aslında bu okul yapıldığı zaman mesleki ve teknik Anadolu lisesi olarak kurgulanmıştı. Yan taraftaki okulda mesleki ve teknik Anadolu lisesinin uygulama oteliydi. Burayı gezmeye geldiğim zaman hakikaten dedim ki burası Aziz Sancar hocamıza yakışır” dedi.

“Son 20 yıl eğitimde büyük dönüşümlerin yaşandığı çok önemli bir dönüm noktası oldu”

Cumhuriyet kurulduğundan itibaren tüm hükümetlerin eğitime devasa yatırımlar yaptığını söyleyen Bakan Özer, “Son 20 yıl eğitimde büyük dönüşümlerin yaşandığı çok önemli bir dönüm noktası oldu. Okul öncesinden yükseköğretime kadar Anadolu’nun en ücra köşelerinde yeni Aziz Sancarları kazanmak ve onları eğitime dahil edebilmek için devasa eğitim seferberliğine tanıklık etti bu ülke. Okul sayıları, derslik sayıları, öğretmen sayıları inanılmaz derecede eğitim camiasının, toplumun yeterince idrak edemediği sayılara ulaştı. Son 19 yılda 200 binlerde olan derslik sayısı 800 binlere ulaştı. 500 bin olan öğretmen sayısı 1.2 milyona ulaştı. Tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranında devasa rakamlara ulaştık” açıklamasında bulundu.

Okul öncesinde 200 bin öğrenci eğitim alırken bugün 2 milyonun üzerinde öğrencinin olduğunu belirten Bakan Özer, “Yükseköğretimde net okullaşma oranları yüzde 14’lerden yüzde 45’lere geldi. Tüm bu adımlar aslında öncelikli olarak nerede olursa olsun, hangi sosyo-ekonomik arka plana sahip olursa olsun eğitimde fırsat eşitliği anlamında tüm çocuklarımızın eğitime kazandırılması anlamında çok anlamlı bir döneme tanıklık ettik” diye konuştu.

Eğitimde fırsat eşitliğini artırmaya ağırlıklarını vereceklerini kaydeden Özer, “Cumhuriyet’in en büyük kazanımlarından ve son 20 yılın en büyük güçlendirdiği şey fırsat eşitliğini artırmak” dedi.

Son 20 yılda MEB’deki tescili alınan ürün sayıların yılda ortalama 2.9 olduğunu bildiren Bakan Özer, 2021 yılında tescili alınan patent, faydalı model, marka ve tasarım sayısının bin 532’ye ulaştığını ve bunda en büyük faydaya sahip olanın kampüslerde yer alan bilim merkezleri olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesaj gönderdi

Bakan Varank ve Bakan Özer’in konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kampüsün açılışına ilişkin gönderdiği mesaj okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

“Açılışını yaptığımız Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü’nün ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bilim alanında ülkemizin medar-ı iftiharlarından olan Prof. Dr. Aziz Sancar hocamıza programa teşrifleri dolayısıyla özellikle teşekkür ediyorum. Hükumet olarak son 20 yılda eğitime yaptığımız yatırımların meyvelerini toplamaya başlayacağımız bir döneme girmiş bulunuyoruz. Ülkemiz 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken, bilimde, kültürde, sanatta, sporda ve daha pek çok alanda çığır açan başarılara imza atacak kadroların yetiştirilmesi için de gereken altyapıyı kurmaktadır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu modern kampüs, evlatlarımızın eğitimine verdiğimiz ehemmiyeti göstermenin yanı sıra Aziz Sancar hocamıza minnet duygularımızın da bir ifadesi niteliğindedir. 10 yıllar boyunca bu çatı altında eğitim-öğretim görecek çocuklarımız, tıpkı Aziz Sancar hocamız gibi alacakları Nobel Ödülleri ile milletimizi tarih sahnesinde en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Bu temennilerle geleceğin Aziz Sancar’larını yetiştireceğine inandığım bu eğitim kampüsünün ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyor. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum.”

“Mahmut Özer, bunu bana amca çocuğu, milletvekili oğlu olduğum için yapmadı. Türkiye’ye, Türk dünyasına yaptığım hizmet için yaptı ve o bakımdan bu kampüs bana verilen bir liyakat nişanıdır”

Aziz Sancar ise konuşmasında, çok çalışarak bilimsel çalışmalara imza attığını anımsatarak, şunları söyledi:

“Birçok Türk ve Türk olmayan bilim insanı yetiştirdim. Fakat en iyi öğrendiğim şey, Türkiye’ye olan sevgimi ve Türk milletine olan sevgimi, aşkımı hiçbir zaman kaybetmemem gerektiğidir. Türkiye her zaman benim kalbimde olmuştur. Her yaptığım işte Türkiye’nin bir rolü olmuştur. TEKNOFEST’te konuşma yapmıştım ve orada Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında kalkınma konusunda kendi düşüncelerimle gerektiğini arz etmiştim. Onlardan en önemlisi ‘Liyakat’ti. Burada bugün şunu öğrendim ki Türkiye’de liyakat var. Ben Mahmut Özer hocayı tanımıyordum. Adını bile duymamıştım. Bana Türkiye’den telefon geldi. Senin adına bir kampüs yapıyoruz diye. Açılışa gelir misin? diye. Mahmut Özer, bunu bana amca çocuğu, milletvekili oğlu olduğum için yapmadı. Türkiye’ye, Türk dünyasına yaptığım hizmet için yaptı ve o bakımdan bu kampüs bana verilen bir liyakat nişanıdır. Tekrar teşekkür ederim.”

Konuşmalarından ardından tören, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü’nün açılışı için temsili kurdele kesilmesiyle sona erdi.

Sonrasında programa katılan çok sayıda öğrenci, Aziz Sancar ile öz çekim yapmak için çabaladı.