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Bakan Varank: “Araştırmacıların çözülmesi gereken sorunlarına rektörlerimizin özel önem vermesini rica ediyorum”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 21 farklı ülkeden 127 araştırmacının ekosisteme dahil edilmesini sağladıklarını belirterek, “Biz maalesef bu konuya verdiğimiz ehemmiyetin üniversitelerimizden yeterince karşılık bulmadığını görüyoruz. Büyük zahmet ve yatırımlarla getirdiğimiz bu araştırmacıların üniversitelerimizce çözülmesi gereken inanın zor olmayan talepleri var. Rektörlerimizden bu konuya özel önem vermelerini rica ediyorum” dedi.

Eğitim 13.12.2021, 12:41 13.12.2021, 12:58
Bakan Varank: “Araştırmacıların çözülmesi gereken sorunlarına rektörlerimizin özel önem vermesini rica ediyorum”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 21 farklı ülkeden 127 araştırmacının ekosisteme dahil edilmesini sağladıklarını belirterek, “Biz maalesef bu konuya verdiğimiz ehemmiyetin üniversitelerimizden yeterince karşılık bulmadığını görüyoruz. Büyük zahmet ve yatırımlarla getirdiğimiz bu araştırmacıların üniversitelerimizce çözülmesi gereken inanın zor olmayan talepleri var. Rektörlerimizden bu konuya özel önem vermelerini rica ediyorum” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen “Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı” kapsamında alınan yeni kararların duyurulduğu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı’na katıldı. Ankara’da bir otelde düzenlenen toplantıya YÖK Başkanı Özvar da katıldı.

Burada konuşan Bakan Varank, üniversitelerin, bilginin ve teknolojinin üretildiği, nitelikli insan kaynağının yetiştiği yerler olduğunu belirterek, yine üniversitelerin Türkiye’nin gelişip kalkınmasında hayati bir role sahip olduğunu söyledi.

“Bugün 81 ilimizin tamamında en az bir üniversite bulunuyor”

Varank, 19 yıl önce Türkiye’nin yalnızca belirli şehirlerinde yer alan az sayıda üniversitenin mevcut olduğunu dile getirerek, “Bugünse hamdolsun, 81 ilimizin tamamında en az bir üniversite bulunuyor” dedi.

Artık üniversitelerin tek tip teorik eğitimler verilen izole yapılan olma döneminin bittiğini öne süren Varank, “Tam tersine bu kurumlar, belli alanlara odaklanarak çevrelerindeki ekonomik ve sosyal hayatla daha fazla iç içe oluyor ve birçok yeniliğe öncülük ediyor. Hal böyle olunca, bizim üniversitelerimizin de tekdüzelikten uzaklaşması ve bir misyon farklılaşmasına gitmesi büyük önem arz ediyor. Bu konuda biz Bakanlık olarak ilgili kuruluşumuz TÜBİTAK’la birlikte strateji belirleme ve destek sağlama başta olmak üzere birçok özel politika tasarlayıp uyguluyoruz” dedi.

“Üniversitelerin odaklanabileceği alanlar konusunda yol göstererek, birbirleriyle ve sanayiyle geliştirebilecekleri iş birliklerine ortam sağlıyoruz”

Varank, bakanlık olarak bu yıl hazırladıkları Üniversite Yetkinlik Analizi Raporu’nun iş birliğinin kurulması amacına hizmet ettiğini belirterek, “162 üniversitenin 131 alandaki yetkinliğinin değerlendirildiği raporda kapsamlı bir yetkinlik haritası oluşturduk. Böylece üniversitelerin odaklanabileceği alanlar konusunda yol gösteriyor; birbirleriyle ve sanayiyle geliştirebilecekleri iş birliklerine ortam sağlıyoruz” dedi.

"Son 5 yılda üniversitelerimizde yürütülen 10 binin üzerinde projeye yaklaşık 3 milyar lira destek verdik"

Yüksek teknoloji, girişimcilik ve beşeri sermaye konularında üniversitelerin tüm bu alanların ana aktörleri arasında olduğuna vurgu yapan Bakan Varank, "Dolayısıyla biz de Bakanlık olarak üniversitelerimize ve araştırmacılarımıza çok önemli destekler sağlıyoruz. Son 5 yılda üniversitelerimizde yürütülen 10 binin üzerinde projeye yaklaşık 3 milyar lira destek verdik" değerlendirmesini yaptı.

“Araştırmacıların üniversitelerimizce çözülmesi gereken sorunlara rektörlerimizin özel önem vermesini istirham ediyorum”

Bakan Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile 21 farklı ülkeden 127 araştırmacının araştırma ekosistemine dahil edilmesini sağladıklarını ifade ederek, “Bu bilim insanlarının 58’i araştırma üniversitelerimiz tarafından desteklendi. Yani hem teknoloji geliştiriyor hem de insan kaynağı yetiştiriyorlar. Ancak bu noktada bir hususa değinmek istiyorum. Biz maalesef bu konuya verdiğimiz ehemmiyetin üniversitelerimizden yeterince karşılık bulmadığını görüyoruz. Büyük zahmet ve yatırımlarla getirdiğimiz bu araştırmacıların üniversitelerimizce çözülmesi gereken inanın zor olmayan talepleri var. Bu kapsama özellikle Rektörlerimizden bu konuya özel önem vermelerini rica ediyorum” diye konuştu.

Varank, insan kaynağına yönelik uyguladıkları başka bir desteğinin de Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) olduğunu söyledi. Varank, bu program ile henüz lisans seviyesindeki öğrencilerin araştırma ekosistemine doğrudan dahil olmasını sağladıklarını belirterek, “İlk çağrımız kapsamında 145 farklı üniversiteden toplam bin 500 lisans öğrencisini TÜBİTAK tarafından desteklenen veya yürütülen araştırma projelerine dahil ettik. Üniversite eğitimlerinin daha ilk yıllarında ar-ge ve yenilik ekosistemindeki atmosferi teneffüs eden bu gençlerimizin ileride çok önemli araştırma projelerine imza atacağına ben yürekten inanıyorum” dedi.

“Genç bilim insanlarını Aziz Hocamız bizzat seçecek ve kendi laboratuvarında onlarla çalışacak”

Bakan Varank, bu yıl Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar adına doktora sonrası araştırma bursu programı başlattıklarını belirterek, “Bu özel programda doktora sonrası araştırma yapacak genç bilim insanlarını Aziz Hocamız bizzat seçecek ve kendi laboratuvarında onlarla çalışacak. Önümüzdeki yıl başından itibaren başlayacak programın seçilen araştırmacılar için çok kıymetli bir deneyim olacağına eminim” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından araştırma üniversitelerinin rektörlerine, YÖK Başkanı Özvar ve Bakan Varank tarafından program beratları tarafından takdim edildi.

Toplantıya ayrıca, ilgili kurum başkanları, YÖK Üyeleri ile Araştırma Üniversitelerinin Rektörleri ve ilgili Rektör Yardımcıları da katıldı.

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