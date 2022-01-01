Bakan Soylu, Cizre’de şehit polisler adına kurulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 2016 yılında PKK’lı teröristler tarafından Çevik Kuvvet Şube Amirliğine yapılan bombalı saldırıda şehit olan 12 polis memuru adına Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu’nda kurulan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cizre’de Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği ve Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği tarafından 12 şehit polis memuru adına kurulan kütüphanenin açılışına katıldı. Açılışa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konak Mahallesi TOKİ konutlarında bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu’nda kurulan kütüphanenin açılışında konuşan Bakan Soylu, kitapların olduğu yerde konuşmanın, konuşma yapmanın yanlış olduğunu söyledi. Bakan Soylu, "Her birimiz için, yılın ilk günü için çok güzel bir başlangıç bugün. Yeni yıla nasıl bir başlangıç yapmak isterseniz diye bir soru sorulursa, verilebilecek en güzel cevap bir kütüphane açılışıyladır, kitaplarladır ve çocuklarladır. Özellikle Şırnaklı çocuklarımıza, öğrencilerimize hem eğitim anlamında hem spor anlamında hem sanat alanında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok güçlü destekler verilmektedir ve bu destekler devam edecektir. Biz onlara destek vereceğiz, onlar ülkemizin geleceği olacaklar. Biz onlara destek vereceğiz, onlar dünyanın geleceği olacaklar. Biz onlara destek vereceğiz, verilen desteklerin kat be kat fazlasını yaparak bütün dünyaya aydınlık, bütün dünyaya ışık saçacaklar. Biz onlara güveniyoruz. Ülkemizi, milletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi çok daha ileriye götürecekler. Bu vesile ile kütüphanenin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Şırnak genelinde 708 okulun olduğunu, bu okulların 661’inde kütüphanelerin mevcut olduğunu ifade eden Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, bu okulların 242’sini Milli Eğitim Bakanlığı’nın ’Kütüphanesiz Okul Kalmasın’ kampanyası çerçevesinde meslek liselerine yaptırdıklarını söyledi. Vali Pehlivan, "Bununla birlikte 17 ama il genelinde 68 okulumuzda şehit ismi ile anılan kütüphanemiz var" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Süleyman Soylu, şehit polisler adına kurulan kütüphanenin açılışını, minik öğrencilere yaptırdı. Minik öğrencilerin kestiği açılış kurdelesinin ardından Bakan Soylu ve beraberindeki heyet, hem kütüphaneyi gezdi hem de öğrencilerin oynadığı satranç oyununu izledi.