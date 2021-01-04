Bakan Selçuk’tan ’salgın sona erecek’ paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Selçuk, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz, okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında, ilk servis atışını ben yapacağım" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz, okullar arası voleybol maçları yapacağız ve okullarımızın aylardır boş kalan spor salonlarında, ilk servis atışını ben yapacağım. Her sandalyede bir öğrenci olacak. Maç bitiminde ıslık çalacağız. Olur mu" ifadelerini kullandı.