banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl?
Sürücüsüz taksiler yollarda
Sürücüsüz taksiler yollarda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım mesajı
Doların yükselişi devam edecek mi? 
Doların yükselişi devam edecek mi? 

Bakan Selçuk’tan Başöğretmen paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrencilere alfabeyi öğrettiğinin tasvir edildiği bir tabloyu paylaştı.

Eğitim 24.11.2020, 14:26
2
Bakan Selçuk’tan Başöğretmen paylaşımı
banner422

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk’ün öğrencilere alfabeyi öğrettiğinin tasvir edildiği bir tabloyu paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakanlıktaki bu fotoğraf çok uzun yıllardır burada. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim anlayışıyla öğretmenliğin her zaman, her yerde yapılabileceğini çok güzel yansıtıyor. Bugün çocuklarımız, velilerimiz adına meslektaşlarımı kutlamak isterim. Günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu