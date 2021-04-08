Bakan Selçuk, Uluslararası Arapça Münazaraları’nda 1’inci olan öğrencileri kutladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 39 ülkenin katıldığı ‘Uluslararası Arapça Münazaraları’nda 1’inci olan Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerini ve öğrencilerini kutladı.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “39 ülkenin katıldığı Uluslararası Arapça Münazaraları’nda ülkemizi başarıyla temsil ederek kendi kategorisinde 1. olan Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi takımındaki öğrencilerimizi ve emek veren öğretmenlerimizi kutluyorum. Daha nice başarılara...” denildi.