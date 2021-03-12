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Bakan Selçuk Türkiye’de pandeminin ilk bir yılını değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Terzi Köyüne gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada Türkiye’de salgının birinci yılını değerlendirdi.

Eğitim 12.03.2021, 12:26
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Bakan Selçuk Türkiye’de pandeminin ilk bir yılını değerlendirdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Terzi Köyüne gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Selçuk, burada yaptığı konuşmada Türkiye’de salgının birinci yılını değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okul açılışları ve bazı incelemeler için geldiği Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Terzi Köyü İlkokulu’nu gezerek incelemelerde bulundu. Bakan Selçuk’a burada organik köy yumurtası ikram edildi. Gezi sırasında Türkiye’de pandemi sürecinin birinci yılını değerlendiren Bakan Selçuk, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimden daha zor olduğunu ifade etti. Bakan Selçuk konuşmasında, "Öncelikle bugün İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yılını idrak ediyoruz. Bu vesile ile milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyoruz. Böyle bir marşın bütün milletin gönlünde oluşturduğu bu güzel duyguların bu gün mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gün aynı zamanda da Türkiye’deki salgının birinci yıldönümü. Geçen sene bu gün ilk vakalar ortaya çıkmaya başladığında hepimiz neyle karşılaştığımızı neler yapacağımızı dünya olarak anmakla meşguldük. On gün içerisinde üç televizyon kuralı kurarak, mevcut internet kapasitemizi 25 kat artırarak bin gönüllü öğretmenimizin katkılarıyla canlı ders videosu çekerek EBA destek merkezlerimizle hemen mevcut duruma uyum sağlamaya ve gereken alt yapıyı hazırlamaya gayret ettik. Elbette eksikliklerimiz oldu ve bazı sorunlarla karşılaştık. Dünya ülkeleriyle karşılaştığımızda ülkemizde geldiğimiz durumun bizim açımızdan oldukça memnuniyet verici olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir yıl içerisinde öğrendik ki aslında yüz yüze eğitim çok başka manalar içeren öğretmenliğin, okulun ne demek olduğunu yeniden gösteren çocuklarımızın sosyalleşmesinin, okul bahçeleri ve sınıflarında olmasının ne kadar ehemmiyetli olduğunu tekrar tekrar anlamamıza katkı sağlayan bir dönem oldu. Bu süreç içerisinde uzaktan öğretim konusunda dünya çapında standartlarla çok yeni şeyler öğrendiğimizi söyleyebilirim. Öğretmenlerimizin bu konudaki gayretleri muhteşemdi ve halen daha devam ediyor. Her zaman söylerim. Uzaktan öğretim, uzaktan eğitim yüz yüze eğitime göre iki kat meşakkatli ve zor bir süreçtir. Çocuklarımızı yalnız bırakmadan çaresiz bırakmadan teşekkürlerimi ifade etmek isterim" dedi.

"Meslek liselerimiz kara gün dostu"

Meslek liselerinin önemine vurgu yapan Milil Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemiyle birlikte meslek liselerinin öneminin arttığına dikkat çekti. Bakan Selçuk, meslek liselerine katkının devam edeceğini vurguladı. Bakan Selçuk, "Kara gün dostu meslek lisesi diyebileceğimiz şekilde meslek liselerimizin ortaya koyduğu büyük çaba, büyük gayret tarihe geçecek noktada ele alınabilir. Çünkü meslek liseleri bütün dünyanın malzeme tedariki açısından üretim, lojistik açısından sıkıştığı dönemde bir destan yazarak üretimleriyle ihracata yönelik bir hale geldiler. Patentle, faydalı modeller, benzeri projelerle AR-GE, inovasyon merkezleriyle artık bambaşka bir yolun taşıyıcısı haline geldiler. Bundan sonra da meslek liselerine olan katkımız salgın sürecinin de ortaya çıkardığı durumları dikkate alarak artarak devam edecek. Bu çerçevede ailelerimize ayrı bir teşekkür borçluyum,. Küresel salgın sürecinde milli eğitim bakanlığına, öğretmenlerimize omuz verdiler. Bu zor şartlarda gerçekten 24 saat anne-babalık yaparak çocuklarımızın ruh sağlığının fiziksel sağlığının akademik becerilerinin korunmasında büyük bir katkı sağladılar. Her bir anne-babamıza müteşekkirim. İnşallah bu zor dönemleri atlatıp önümüzdeki süreçte salgının rahatlamasıyla beraber çok daha yüksek kalitede bir eğitimin takipçisi olacağız. Her bir çocuğumuzun ihtiyacını tek tek ele alıp gereken desteği sağlayacağız. Akademik hususlar konusunda hiç kimse endişe etmesin. Bu konuda elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız. Çocuklarımızın ruh sağlığı, motivasyonu ve okula aidiyeti açısından öğrenmeye yaklaşma açısından çok daha iyi bir potansiyele gelip salgın öncesi durumu da aşacak şekilde daha iyi noktaya gelmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki süreçte izlemelerimiz, gözlemlerimiz devam edecek" diye konuştu.

Bakan Selçuk Terzi Köyü İlkokulu’nda Doğa Atölyesi’ni gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.
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