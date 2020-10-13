Bakan Selçuk'tan velilere sosyal mesafe uyarısı

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda okul dışında bekleyen velilere sosyal mesafe uyarısında bulundu. Selçuk, “Sevgili velilerimiz, okul binalarına girmeyerek dışarıda beklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Ancak aynı hassasiyeti bina dışında beklerken de göstermenizi çok rica ederim. Lütfen mesafeyi koruyalım, çünkü sizin sağlığınız öğrencilerimizin, toplumun sağlığı demek” ifadelerini kullandı.