Bakan Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında yüz yüze eğitime ilgili açıklamalar yaptı. Selçuk, şunları söyledi:

* Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak. Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor.

* Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Bütün okullarda dezenfektan ve temizlik malzemeleri depolandı. Okulların tamamına yakını temiz sertifikası aldı.

* Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz ve COVID kurulumuz her okuldaki önlemleri belirliyorlar.

* İllerin durumuna göre yetkililer karar verebilecek. Bazı iller var ki birkaç kişi dışında vaka yok. ‘Biz niye açılmıyoruz’ diye soruyorlar. İldeki yetkililer kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecek.

“VERİLERE GÖRE KONTROLLÜ GİDİYORUZ”

* Verilere göre kontrollü gidiyoruz. Vaka sayısı kriterlerine bakarak karar vereceğiz.

* Bütün derslerimiz için üç TV kanalımız var. Dersler için 10 bin video çekildi. Öğrencilerin tüm faaliyetlerini takip ediyoruz. EBA’ya erişemeyen öğrencileri de sürekli takip ediyoruz. EBA’ya ulaşamayanlara bilgisayar sağlamak görevimiz.