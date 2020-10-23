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Bakan Selçuk'tan Açık Öğretim Lisesi açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik” dedi.
Eğitim 23.10.2020, 09:25
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerin mezuniyeti için gerekli olan krediyi 170 olarak belirlediklerini duyurdu. Bakan Selçuk, “Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimizin azmini ve hayallerini biliyoruz. Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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