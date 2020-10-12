Bakan Selçuk: 'Tablet dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor'

Çankırı'da bir köy okulunu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu. Online eğitim konusunda yaşanan sıkıntıların çözüleceğini vurgulayan Selçuk "Valiliklerimiz bünyesinde İl Hıfzıssıhha Kurulları, il-ilçe milli eğitim kurulları, okullarımızın açılışı, kapanması, ihtiyaçları konusunda büyük bir gayret içinde. Bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz. Bu ihtiyaçlardan biri de tablet... Çocuklarımızın elbette ana mecrası EBA televizyonu. EBA televizyonu çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu müfredatın tamamını kapsıyor ve çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını giderebilirler. Eğer kaçırırlarsa tekrarını izleyebilirler. Tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıklamıştık, bu kriterler doğrultusunda iller okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu hafta başlıyor ve peyderpey devam edecek" dedi.