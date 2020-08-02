Bakan Selçuk, özverili çalışmalarından dolayı iki öğretmeni özel olarak aradı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların kapalı kaldığı süreç boyunca fedakarca çalışmalarına devam eden ve dünyanın farklı ülkelerinde temiz içme suyu kuyuları açılmasında görev alan Arapça öğretmeni Yavuz Bozdoğan ile görev yaptığı okulun gerekli tadilatlarıyla uğraşan ve yeni döneme hazırlayan okul müdürü Ertan Çekiç'i telefonla arayarak teşekkür etti.

Çorum'da imam hatip lisesinde görev yapan Arapça öğretmeni Yavuz Bozdoğan ile Edirne'de okul müdürü olarak görev yapan Ertan Çekiç'i arayan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlerin Kurban Bayramını kutlayarak, çalışmalarından dolayı tebrik etti.