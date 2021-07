Bakan Selçuk: “Okullaşmada dünya rekoru kırıyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde yeni yapılan Halk Eğitim Merkezi binasının açılışını gerçekleştirdi. Bakan Selçuk, açılış öncesi yaptığı konuşmada, “Okullaşmada dünya rekoru kırıyoruz” dedi.

Yapımı biten eğitim yatırımlarının açılışları ve bir dizi ziyaretler için kentte gelen Bakan Selçuk, Şehitkamil ilçesinde yapılan Halk Eğitim Merkezi açılışında konuştu. Bakan Selçuk, konuşmasında, “Halk Eğitim Merkezlerimizi çok çok önemsiyoruz ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla da, çeşitli projelere imza atıyoruz. 15 bin mahalle belirledik Türkiye’de ve bu 15 bin mahalledeki birer okulumuzu, okul dışı saatlerde ve hafta sonlarında Halk Eğitim Merkezilerine dönüştürüyoruz. Çünkü yaklaşık bin kadar olan Halk Eğitim Merkezimiz yetmiyor, çok büyük bir talep var toplumdan” dedi.

“25 bin muhtara mektup yazdım”

Köylerde kurs açmak için muhtarlara mektup yazdığını ifade eden Bakan Selçuk, “Geçtiğimiz aylarda 25 bin köy muhtarına bir mektup yazdım. Dedim ki, bizim 386 adet kuruşumuz var, hayvan bakımı, seracılık, arıcılık her türlü kurs var. Bu kurslar şehir merkezlerindeki bine yakın Halk Eğitimiz Merkezlerimizde yetişkinlere ulaştırılıyor. Ancak binlerce köyümüzdeki yetişkinler ne olacak? İşte tam da bu soruya cevap bulmak için yeni bir bakış açısı geliştirip, her köyümüzde istelerse 386 alandan her hangi birini 8-10 yetişkinin bir araya gelmesiyle beraber biz orayı Halk Eğitim Merkezi yaparız dedik. Şuana kadar 100 bini aşan kursiyerimiz var, bu arkadaşlarımız sertifikaları aldıktan sonra kooperatifler kuruyorlar ve ürettiklerini satmaya başlıyorlar” ifadelerini kullandı.

2023 eğitim vizyonu hakkında da konuşan Bakan Selçuk, “Eğitimde fırsat adaleti dediği şey bu fırsat eşitliği bile değil, fırsat adaleti çünkü eşitlik herkese aynı şeyi vermektir. Adalet herkese hak ettiği şeyi vermektir. O yüzden de biz herkesin hak ettiğini alabilmesi için fırsat adaleti çerçevesinde Halk Eğitim Merkezlerimizi yeni bir çıtaya kavuşturuyoruz inşallah” şeklinde konuştu.

“Her zaman herkes için her yerde eğitim’ sloganıyla bu çabalarımız artarak devam edecek” diyen Bakan Selçuk, “Bugün de burada Avrupa Birliği ile beraber ne yapıyoruz. Bir halk eğitim merkezini yine canlandırıyoruz ve çok güzel bir merkez oluşturuyoruz. Türkiye’de yetişkinler için Türkçe dil eğitimi projesi vesilesiyle bir ortaklığımız var. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programıyla, bu ortaklığın bir devamı olarak bunu halk eğitim merkezleri ile ilişkilendiriyoruz ve bu desteği çok önemsiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Okullaşmada dünya rekoru kırıyoruz”

Bakan Selçuk, konuşmasında Gaziantep protokolüne hitaben, “Ben, şu anda bu merkez gibi en az 100 tane daha merkez bekliyorum. Mesajım o tarafa doğru gitsin, çünkü Türkiye vicdanı olan bir ülkedir. Okullaşma oranında her geçen gün dünya rekorları kırıyoruz” ifadelerini kaydetti.

Bakan Selçuk, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Suriyelilerin ‘siz çaresiz değilsiniz, kimsesiz değilsiniz biz varız burada, kardeşleriniz var burada’ diyerek misafir ettiği, bu insanlarımıza da hizmet sunmayı biz, gönülden bir borç olarak biliyoruz. Bu borcumuzu da ödemek için okullaşma oranı konusunda her geçen gün dünya rekorları kırıyoruz” dedi.

“Birçok ülkenin öğrenci sayısında fazla Suriyeli öğrencimiz var”

Suriyeli öğrencilere de konuşmasında yer veren Bakan Ziya Selçuk, “Biraz önce Şehitkamil Belediye Başkanımız söyledi. Sadece Şehitkamil’de İlkokul 1. Sınıfa başlayacak olan öğrenci sayısı 6 bin 600 bu dünyada çok sayıda ülkenin bir araya gelip de göçmen olarak mülteci olarak dahi alamadığı bir sayı, yani o kadar büyük bir sayıdan bahsediyorum. Kaldı ki birçok ülkenin öğrenci nüfusundan fazla bizde Suriyeli öğrenci var. Biz Türkiye olarak buradayız, biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak buradayız ve paydaşlarımız da bu konularla ilgili her türlü hizmeti artırarak devam edeceğiz” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuşmasının ardından Merveşehir Halk Eğitim Merkezi binasının açılışını gerçekleştirdi.