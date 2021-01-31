Bakan Selçuk: Okulların açılmasında kararlıyız

Vaka sayısının düşmesiyle ikinci normalleşme iddialarının gündeme gelmesinin ardından, yüz yüze eğitim takvimi için MEB yeni yol haritasını şekillendirmeye başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılış tarihi ile ilgili ikinci dönemi işaret ederek, "Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadesini kullandı. Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? İşte, MEB'den gelen açıklamalarla yüz yüze eğitimle ilgili merak edilenler.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu.

Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına çevrim içi olarak katılarak 81 ildeki öğrencilerle buluştu.

Birinci döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Selçuk, yarıyıl tatilinin başladığına işaret ederek, çok "sıra dışı" ve "ilginç" bir dönemin geride kaldığını söyledi.

İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında '15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var' demişti.

Dünya tarihi açısından da çok farklı bir dönem olduğunu vurgulayan Selçuk, "Sınıflarınızı, koşturduğunuz koridorları, okulun bahçesini, öğretmenlerinizi, öyle tahmin ediyorum ki en çok da arkadaşlarınızı özlediniz. Sabah erkenden kalkıp yollara düşmeyi bile özlediğinizi düşünüyorum." dedi.

Bakan Selçuk, öğrencilerin uzaktan eğitimin inceliklerini bir şekilde öğrendiğini, zorluk ve güzelliklerini yaşadığını aktardı.

Öğretmenler, aileler ve öğrencilerin gayretlerinin çok değerli olduğunu belirten Selçuk, "Elbette gönlünüzden geçtiği gibi çok çok mükemmel bir şekilde sürekli olarak yüz yüze eğitim yapma imkanımız olmadı. Ama emin olun dünya standartlarında bir uzaktan eğitim ortamını sizler için oluşturduk." dedi.

İkinci döneme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Selçuk, "İkinci dönemde salgının yolumuzdan çekildiği oranda, okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşılayalım niyetindeyiz." ifadesini kullandı.

15 ŞUBAT'TAN SONRA TELAFİ PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarıyıl tatilinin sona ereceği 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlandıklarını bildirdi.

Milliyet'in haberinde yarıyıl tatili sonrasındaki planlamaları ile tablet bilgisayar dağıtımlarının geldiği noktaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Uzaktan eğitimde bağlı kaldığımız ekranlara yarıyıl tatiliyle ara veriyoruz ancak 15 Şubat'tan sonra kapsamlı bir telafi programına hazırlanıyoruz. Uzaktan eğitime tablet desteğinin 6. fazında 29 ilde 86 bin 330 cihaz daha öğrencilerimize ulaştı. 500 bin hedefimize çok yakınız."

500 BİN TABLET BİLGİSAYAR ÖĞRENCİLERE TESLİM EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, aralık ayında başlatılan uzaktan eğitime tablet bilgisayar desteği hedefinde ilk aşamayı gerçekleştirerek 500 bin tablet bilgisayarı öğrencilere ulaştırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dünyada artan cihaz ihtiyacı ve üretim kapasitesinin yeterli olmaması dolayısıyla dağıtımın 7 faz halinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu doğrultuda, son faz kapsamında 17 ile yapılan sevkiyatla 500 bin tabletin dağıtımı tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dağıtımın gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatiflerin de desteğiyle 500 bin tabletin çok üzerinde bir dağıtım gerçekleştirildiğini anlatan Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuğun kalmaması için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Bakan Selçuk, "TRT EBA televizyonu kanallarımız, yaklaşık 14 bin 500 EBA Destek Noktamız ve zorlu kış koşullarında bile Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklar için yollarda olan 167 EBA Mobil Destek Aracımızla okulu çocuklarımızın bulunduğu yere taşıyoruz. İlk aşamada 500 bin olarak planlanan tablet bilgisayar desteğini gerçekleştirdik. Sözümüzü tuttuk ama daha çok çocuğumuza ulaşma gayretimiz devam ediyor. Önümüzdeki hafta yeni hedefimiz için yola çıkıyoruz. Şubat ayı sonuna kadar 600 bin tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Selçuk, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise tablet dağıtımlarında her hafta daha çok öğrenciye ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Yeni hedefimiz, şubatta 100 bin tableti daha çocuklarımıza ulaştırmak. Hep birlikte daha fazlasını başaracağız." ifadelerine yer verdi.

Ulaştırılan tablet bilgisayarlarda, öğrencilerin uzaktan eğitim için ihtiyaç duyduğu 25 GB kotalı internet paketi de bulunuyor. 100 bin ek tablet desteği de yine başvuru gerekmeksizin ailenin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı ve öğrencinin akademik başarısı gibi kriterler çerçevesinde gerçekleştirilecek.