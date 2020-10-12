Bakan Selçuk, öğrencilerin temassız oyunlarına eşlik etti
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, ZİYARET ETTİĞİ ÇANKIRI'DA ÖĞRENCİLERLE UYUM DERSİNE KATILDI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı’ya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu. Bakan Selçuk, köy okulundaki programının ardından kent merkezindeki iki okulda öğrencilerle bir araya geldi. Korona virüs dolayısıyla bahçede temassız oyunlarla uyum etkinlikleri ve derslere eşlik eden Bakan Selçuk, salgın tedbirleri kapsamında okul binalarına alınmayan velilerle de sohbet etti. Bu zorlu süreçte gösterdikleri gayretler dolayısıyla öğretmenlere teşekkürlerini ileten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını kaydetti.
Buradaki temaslarının ardından Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’i makamında ziyaret eden Bakan Selçuk, AK Parti Çankırı İl Başkanlığında da partililerle bir araya geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı programı kapsamında Vali Abdullah Ayaz’ı da ziyaret ederken kentteki eğitim anlamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Bakan Selçuk, son olarak “Ziya öğretmen ile eğitim buluşmaları” kapsamında meslektaşlarına hitap etti.
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