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Bakan Selçuk: 'Köy okullarımızda, tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlıyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, köy okullarının tüm kademelerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını açıkladı.

Eğitim 07.10.2020, 20:21
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Bakan Selçuk: 'Köy okullarımızda, tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlıyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Köy okullarımızda, tüm kademelerde yüz yüze eğitime başlıyoruz. Öğrenci sayısına bakılmaksızın köy okulları, velilerimizin tercihine bağlı olarak açık kalacak. Benim de okuduğum köy okullarımız, eğitimin gözbebeğidir” dedi.

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