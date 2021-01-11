Bakan Selçuk; “Hedefimiz iş kulüpleri eğitimini yaygınlaştırmak”

Bakan Selçuk, ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından milyonlarca çalışana destek olduklarını, bununla birlikte İş Kulüplerinde verilen yüz yüze eğitimi elektronik ortama taşıdıklarını hatırlattı. Kadın, genç, engelli, eski hükümlü gibi işgücü piyasasında özel politika gerektiren gruplara yönelik eğitimlerin sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Selçuk “68 ilde 76 birimde faaliyet gösteriyoruz. Hedefimiz İş Kulüplerinin 2021 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde yaygınlaştırılması” dedi.

İŞKUR tarafından verilen yoğunlaştırılmış İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında iş arayanları işgücü piyasasına hazırladıklarını belirten Bakan Selçuk “İş Kulübü eğitimlerimizde özgeçmiş hazırlama, kariyer planlaması ve iş görüşmesinde yapılması gerekenleri katılımcılara aktarıyoruz” dedi.

Yalnızca Teorik Değil Aynı Zamanda Uygulamalı Eğitimler

İş Kulüplerinde gerçekleşen eğitimle ilgili detayları paylaşan Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti: “Beş güne kadar düzenlenebilen eğitimlerle katılımcılarımıza kendini ve işgücü piyasasını tanıma, beden dili, mülakat teknikleri ve işveren beklentileri gibi konularda teorik ve pratik eğitimler veriyoruz. Eğitim içeriklerini, hedef grubun ihtiyacı doğrultusunda belirliyoruz. Ayrıca işverenlerimizi de bu eğitime dâhil ediyoruz. Mülakat simülasyonlarına katılmalarını sağlıyoruz. Grup görüşmesi, bireysel çalışma ve akran danışmanlığı gibi yöntemleri kullanarak katılımcıların özgüvenini ve motivasyonunu artırıyoruz.”

Haziran ayından yıl sonuna kadar 11.500 kişinin çevrim içi olarak düzenlenen eğitimlerden bizzat yararlandığının altını çizen Bakan Selçuk “Çalışmalar kapsamında eğitim kurumları, Kadın Konukevleri, Çocuk Destek Merkezleri, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, Halk Eğitim Merkezleri ve sivil toplum kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz” dedi.

Eğitim Kurumlarında da Faaliyetlerimiz Tüm Hızıyla Sürüyor

İş Kulübü faaliyetlerinin eğitim kurumlarında da tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Selçuk “Okullarımızın çevrim içi eğitime geçmesiyle biz de onlara bu süreçte gereken uyumu sağladık. 2020 yılında üniversite düzeyinde düzenlediğimiz çevrim içi eğitimlere 7 bin 887 öğrenci katıldı. Bu zorlu süreçte mezun olan ve eğitimlerine devam eden öğrencilerimizin kariyer planlamalarına destek olduk” dedi.