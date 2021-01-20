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Bakan Selçuk, EBA Mobil Destek aracında canlı derse katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Yassıören köyündeki EBA Mobil Destek aracında öğrencileri ziyaret etti. Araçla Soğulcak köyüne de giden Bakan Selçuk, öğrencilerin canlı derslerine katılarak, çocuklarla beraber oyun oynayıp sohbet etti.

Eğitim 20.01.2021, 15:07
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Bakan Selçuk, EBA Mobil Destek aracında canlı derse katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Yassıören köyündeki EBA Mobil Destek aracında öğrencileri ziyaret etti. Araçla Soğulcak köyüne de giden Bakan Selçuk, öğrencilerin canlı derslerine katılarak, çocuklarla beraber oyun oynayıp sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecindeki öğrencilere alternatif destek sunmak üzere 14 bin 273 EBA Destek Noktası ve 164 EBA Mobil Destek aracı ile köylerden mezralara kadar uzanan geniş bir alanda saha çalışmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye’nin dört bir yanını dolaşan EBA Mobil Destek araçlarından birinin yolculuğuna eşlik etti. Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Yassıören köyünde Köy Konağı önünde öğrencileri ağırlayan EBA Mobil Destek aracındaki lise öğrencileriyle buluşan Selçuk, canlı derslere de katıldı. Bakan Selçuk, ders bitiminde öğrencilerle sohbet ederek küçük birer hediyeyle vedalaştıktan sonra mobil destek ekipleriyle 2 kilometre uzaklıktaki Soğulcak köyüne hareket etti. Araç, eski köy ilkokulunun bahçesine konuşlandı. Aracın misafirleri bu kez ilkokul ve ortaokul öğrencileri oldu. 6 öğrenci canlı derslerine Bakan Selçuk ile birlikte katıldı. Selçuk, çocukların öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla sohbet etti. Çocuklar uzaktan eğitimi, okullarına özlemlerini anlattı.

“EBA Destek Noktaları ve mobil destek araçları uluslararası camianın ilgisini çeken bir proje”

Bakan Selçuk, çocukların her nerede olurlarsa olsunlar EBA Destek Merkezleri ve EBA Mobil Destek araçlarından faydalanabildiğini ifade etti. Köyde bulunma nedeninin sadece çocuklarla ders çalışmak olmadığını anlatan Selçuk, onlarla birlikte oyunlar da oynayacağını dile getirdi. Bakan Selçuk, “EBA Destek Merkezimiz zaten belli aralıklarla gelip hizmetini sürdürüyor. Ama bugün birlikte geldik ve tabletlerimizle geldik, gezici destek merkezimizle geldik. Öğretmenlerimizin çabalarıyla, öğretmenlerimizin destekleriyle çocuklarımızın hiçbir eksiği kalmasın düşüncesindeyiz ve bu dünyada gerçekten çok özel bir yeri olan ve uluslararası camianın da dikkatini çeken bir proje EBA Destek Merkezi ve gezici destek merkezleri” şeklinde konuştu.

"Çocuklarla beraber sadece EBA Destek Merkezi’nde ders çalışalım diye gelmedik, çocuklarla oyun da oynayacağız"

Bu proje ile özellikle imkanları kısıtlı olan çocukların imkanlarını geliştirmek ve onları eğitimde herhangi bir eksikle karşılaştırmamak için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

“Binlerce EBA Destek Merkezi’ni tüm Türkiye’deki il müdürlerimiz, ilçe müdürlerimiz, diğer sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz el birliğiyle hayata geçirdiler. Çocuklarımızı burada izlemek, öğretmenlerimizle beraber onların gelişimlerini görmek gerçekten bizi çok mutlu ediyor ve ulaştırdığımız tabletlerle bütün bu destek merkezi ve araçlarla herhangi bir eksiklik olup olmadığını da araştırmalar vasıtasıyla saptıyoruz. Bilim insanlarının desteğiyle sahada eğitimle ilgili, erişilebilirlikle ilgili, çocuklarımızın öğrenme kayıplarıyla, ihtiyaçları ile ilgili her türlü durumu analiz edip raporlaştırıyor ve daha sonra bunları politikalara dönüştürüyoruz. Bugün tabii çocuklarla beraber sadece EBA Destek Merkezi’nde ders çalışalım diye gelmedik, çocuklarla oyun da oynayacağız.”

“Bu işler gönülle yapılan işler”

Bakan Selçuk, ziyareti vesilesiyle çocukların eğitimine katkı sağlayan tüm gezici destek ekiplerine teşekkür ederek, “Bu güzel köyde çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayan, destek veren tüm arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum çünkü bu işler gönülle yapılan işler, bu işler yürekten yapılan işler, bu işler el birliğiyle hep beraber yapılan işler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Okul aile işbirliğinin gerçek manasını yaşama fırsatı bulduğumuz bu salgın döneminde velilerimizin eğitime katkıları, velilerimizin çocukların motivasyonuna katkıları, öğretmenleriyle beraber bir ekip gibi çalışıyor olmaları bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Ben bundan dolayı da velilerimize çok özel olarak teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk, ulaşılmayan hiçbir köy, hiçbir çocuk kalmasın diye zor kış koşullarında da özveriyle görevlerini yapan destek ekiplerine teşekkür ederek, onları uğurladı.

Bakan Selçuk öğrencilerle kar topu oynadı

EBA Mobil Destek aracı başka bir köye giderken, Bakan Selçuk ise Soğulcak’ta çocuklarla kar topu oynadı. Selçuk o sırada çekilen fotoğrafı, “Resmi bir okul ziyaretindeyiz. Saygıdeğer protokol karşımda. Açılışı da bakan yapıyor" notuyla sosyal medyada paylaştı.
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