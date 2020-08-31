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Bakan Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK, “SİZDEN BÜYÜK BİR RİCAM VAR. LÜTFEN BİZİM İÇİN OKUYUN, YAZIN, DERSLERİNİZİ İZLEYİN, CANLI DERSLERİ KAÇIRMAYIN, KONUŞUN, ANLATIN, FİKRİNİZİ İFADE EDİN. BU ÜLKENİN SİZE, ÇABANIZA VE ENERJİNİZE İHTİYACI VAR” DEDİ.
Eğitim 31.08.2020, 07:51
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yeni yılda öğrencilere seslendi. Selçuk, “Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var” diye konuştu. Paylaşımda ayrıca 1’inci sınıflar hariç, 2-12’nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.
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