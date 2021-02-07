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Bakan Selçuk duyurdu; "Yüz yüze eğitimle ilgili hazırlıklar başlıyor"
MEB'in "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" yarın başlayacak. Milli Eğitim Bakanı konuyla ilgili açıklamasında yüz yüze eğitimle ilgili değerlendirme yaptıklarını da belirtti
Eğitim 07.02.2021, 23:13 07.02.2021, 23:16
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım" açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi düzenlenecek "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı"nın açılışında, EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek.
Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım" ifadelerini kullandı.
Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 7, 2021
Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız.
8 Şubat Pazartesi (yarın) saat 10.10'da EBA'dayım. pic.twitter.com/doNOJiD5jP