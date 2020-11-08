Bakan Selçuk duyurdu: müfredata eklenecek

İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara muhabirlerinin yaptığı haber ses getirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda söz konusu haberle ilgili 'İki güzel haber' ifadelerini kullanarak müjdeyi verdi.

İHA Ankara muhabirleri, görme engelli bireylerde renk algısını oluşturacak önemli bir projeye imza atan, Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy Bilim Sanat Merkezi Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Melike Güler Okur, 6'ncı sınıf öğrencisi Ebrar Gökçe Kızılgül ve Emir Sağdıç'ın geliştirdiği projeyi haberleştirmesi üzerine, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, güzel haberi sosyal medya hesabı üzerinden verdi.

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaşımı şu şekilde:

"İki güzel haber: Sincan Şehit Abdullah Büyüksoy BİLSEM öğrencilerimiz, görme engellilerin renklerle bağ kuracağı ve Braille alfabesine uzantı olabilecek renk kodları oluşturmayı başardı. Biz bunu, görme engelli öğrencilerimizin müfredatında kullanacağız ve dünyaya sunacağız."