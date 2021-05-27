Bakan Selçuk duyurdu: Eğitimde telafi başlıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak."