Bakan Selçuk duyurdu: 'Arkadaş' kitapları okullardan alınabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk twitter'dan yaptığı paylaşımda; 'Hadi maskenizi takıp çocuğunuzun okuluna uğrayın. Yaz tatili için Arkadaş kitaplarını hazırladık ve okullara gönderdik. 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz kitaplarını okuldan alabilirler. Yaptığınız etkinlik sayfalarını paylaşırsanız bakmak isterim.' ifadelerini kullandı.

Hadi maskenizi takıp çocuğunuzun okuluna uğrayın. Yaz tatili için Arkadaş kitaplarını hazırladık ve okullara gönderdik. 1., 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz kitaplarını okuldan alabilirler. Yaptığınız etkinlik sayfalarını paylaşırsanız bakmak isterim. #okullarıbirlikteaçacağız pic.twitter.com/NRaA20MmlL — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) July 10, 2020