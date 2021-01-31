Bakan Selçuk: "Bireysel ve mesleki gelişim programları başvuruları başladı"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bireysel ve mesleki gelişim programlarının hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenin kullanımına açıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam. Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, http://mebbis.meb.gov.tr hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır" ifadelerini kullandı.