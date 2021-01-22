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Bakan Selçuk: '15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarımızda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor" dedi.

Eğitim 22.01.2021, 12:47
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Bakan Selçuk: '15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, saat 81 ilden öğrencilerin katılımıyla 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yarıyıl Dönemi kapanışı ve "Birlikte 23 Gün Etkinlikleri" tanıtım programına katıldı. Online gerçekleşen programda öğrencilerle sohbet eden Selçuk, öğrencilerin taleplerini de sordu.

Bakan Selçuk, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada eğitim alanında dünyadaki diğer ülkelere göre daha ileride olmak durumunda olunduğunu belirten Bakan Selçuk," Bugün yarı yıl tatiliniz başlıyor. Çok sıra dışı ve ilginç bir dönemi geride bıraktınız. Dünya tarihi açısından farklı bir dönem. Sınıflarınızı, koşturduğunuz koridorları, öğretmenlerinizi, en çok arkadaşlarınızı özlediniz. Sabah erkenden kalkıp yollara düşmeyi bile özlediğimizi düşünüyorum. Uzaktan eğitimin inceliklerini bir şekilde öğrenmek durumunda kaldınız. Hayatınız gerçekten unutamayacağınız günleri olduğunu düşünüyorum. Sizlere en iyi eğitimi imkanını sunabilmek her birinize ulaşmak için neler yapmak durumunda kaldığı öğretmenleriniz çok kıymetli. Her şeyin gönlümüzden geçtiği gibi yüz yüze eğitim yapma imkanımız olmadı ama. İnanın dünya standartların da bile uzaktan eğitim imkanı sunduk. Bildiğiniz ülkelerle ülkemizi karşılaştırırsanız neler söylemek istediğimizi anlayacaksınız" dedi.
İkinci dönemde salgının etkisi ölçüsünde okullara dönüleceğini kaydeden Bakan Selçuk öğrencilere şu tavsiyelerde bulundu;"15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor. Salgın koşullarını göz önünde bulundurarak bu değerlendirmeler yapılıyor. Tatiliniz 23 gün sürecek. Uzun bir kış tatili olacak. Fırsat buldukça oyunlar oynayın, bol bol okuyun, bir yerlere gidip gezin. Notlar alın, resim yapın. Kendinizi, ruhunuzu, bedeninizi dinlendirmenin güzel yollarını bulun. Güzeli çirkinden ayırmak üzere bakın. Çevrenin doğanın ne kadar incelenmeye değer olduğunu göreceksiniz. Elinizden geldiği kadar bütün işlerinizi kendiniz yapın kimseye yaptırmayın. Güçlü insanlar olmak isterseniz kendi problemlerinizi kendiniz çözmeniz gerekli. Ayakta durma güçlü olma ihtimaliniz yükselecektir. "

Tatil dönemi için hazırlanan programa ilişkin konuşan Bakan Selçuk, "Bu dönemde en çok kullandığınız kelime sıkıldım olabilir. Elbette sıkılıp yoruldu ama her zaman yapılacak güzel işler, etkinlikler vardır. Bir resim yapmanız, yemek yapmanız, bir yazıyı hikayeyi kaleme almanız çok çok değerli. Üretimde bulunmak , üretmek çok kıymetli. Biraz daha büyüdüğünü hissedeceksiniz. Size iyi geleceğine inandığımız her güne özel etkinlikler hazırladık. Birlikte 23 gün etkinlikleri adı verdiğimiz etikliklerle her gün farklı çalışmalarla öğrenerek tatil yapacaksınız. Harf sayı renk gibi kavramlara farklı açıdan bakmamamızı sağlayacak, şahsiyetlerin tanıtıldığını, hikaye tamamlama, su doku gibi etkinlerimiz var. Bu tatil etkinliklerimize ilk okul, ortaokul, lise için planladık. Birlikte 23 Gün etkinliklerine bakanlığımızın resmi sayfasından ulaşabilirsiniz. Her öğretim kademesi için gün gün hangi etkinliklerin yer alacağı açıkça belirtilmiştir. Sizden bu etkinlerin hangisini seviyorsanız, belki yalnız belki arkadaşlarınız, ailenizle yaparsınız. Sizden isteğim her yeni güne ülkeniz ve geleceğiniz için umutla bakmanız. Biz sizlerle birlikteyiz her türlü destek için çalışıyoruz. Her zaman çok daha güzel şeyler yapabilme imkanımız var. Hepinizi zor dönemde gösterdiğiniz çabadan dolayı tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

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