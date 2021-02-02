banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
87 ilaç daha geri ödeme listesinde
87 ilaç daha geri ödeme listesinde
Dolar ve altında düşüş sürüyor
Dolar ve altında düşüş sürüyor
Fatih Altaylı'dan Mesut Özil'e
Fatih Altaylı'dan Mesut Özil'e "sahtekar" taşı!
Mutasyon Yunanistan'a sıçradı
Mutasyon Yunanistan'a sıçradı

Bakan Selçuk: “1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakan Selçuk, “1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler” dedi.

Eğitim 02.02.2021, 10:51
3
Bakan Selçuk: “1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakan Selçuk, “1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Covid-19 ile mücadele kapsamında ara verilen yüz yüze eğitime yeniden dönüş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında, "Köy okullarında 15 Şubat’ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart’ta başlaması için hazırlıklara başlanacak” ifadelerini kullanmıştı.

“Tüm çabamız, gayretimiz çocuklarımızı okullarıyla buluşturmak için”

Okulları yüz yüze eğitime açabilmek yoğun gayret gösterdiklerinin altını çizen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Tüm çabamız, gayretimiz çocuklarımızı okullarıyla buluşturmak için, tabii ki, sağlıkla ve güvenle. ‘Sağlık açısından bir risk varsa, orada biz olmayız’ demiştik, aynı noktadayız. Her gün, bazen günde birkaç kez dünyadaki ve Türkiye’deki bilimsel verileri, raporları gözden geçiriyoruz. Büyük bir ekip, verilerin akışını uygulamalarla ilişkilendiriyor. İl il ayrıntılı veriler takip ediliyor. Bilim kurulunun ortaya koyduğu görüşler dikkatle değerlendiriliyor. Fiziksel ve ruhsal sağlık verileri, psiko-sosyal veriler, akademik ölçme değerlendirme verileri karşılaştırmalı olarak dikkate alınıyor” şeklinde konuştu.

“10 bin ders videosu ve on milyonlarca saatlik canlı dersle olağanüstü bir performans sergiledik”

Uzaktan eğitime başlandığı ilk günden bu yana EBA platformu üzerinden yoğun bir performans sergilediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Türkiye’nin salgın tedbirleri açısından eğitim alanındaki uygulamalarıyla veriye dayalı bir şekilde dünyada örnek gösterilen ülkeler arasında olduğunu ifade etmek isterim. Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020 tarihinden bugüne kadar, televizyon kanallarında yayınladığımız 10 bin ders videosu ve 10 milyonlarca saatlik canlı dersle olağanüstü bir performans sergiledik. Tüm öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza ve bu süreçte sabırla bizlere destek veren velilerimize bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. Eğitimlerine olgunlukla devam eden yavrularımızın da gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.

“Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz”

Köy okulları ve anaokullarında 15 Şubat’ta yüz yüze eğitimin başlayacağına dikkat çeken Bakan Selçuk, “Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz. Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Elbette salgının seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurulları bazı köylerimizde uzaktan eğitimi önerebilecektir. Okul öncesine verdiğimiz önem malumunuzdur. Bizim için eğitimin başlangıcıdır. Bu sebeple çocuklarımın güçlü bir başlangıç yapmaları ve daha da gecikmemeleri için 15 Şubat’ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik” açıklamasında bulundu.

“1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık”

1 Mart tarihinde ilkokulların tüm düzeylerinde ayrıca, 8. ve 12. sınıflarda da yüz yüze eğitimin başlayacağını kaydeden Bakan Selçuk, “1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. Aynı tarihten itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacaklar. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleri ile birebir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart’ta tam zamanlı olarak başlayacak ve bilim kurulunun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar. Ayrıca, hali hazırda devam etmekte olan Destekleme Yetiştirme Kurslarına bu öğrencilerimizin daha rahat ulaşabilmeleri için sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaklardır. Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, Mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020’ye kadar geldikleri ders konularını içermektedir” ifadelerini kullandı.

“Geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacaktır”

Daha önce olduğu gibi yine yüz yüze eğitim konusunda velilerin görüşlerinin öncelikli olacağının altını çizen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları elbette geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız devamsız sayılmayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacaklardır. Hepinizin bildiği gibi, öğretmenlerimiz Covid-19 aşısının uygulama sıralamasında öncelikli gruba alınmıştı. Süreci hızlandırmak adına, yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için Şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın da tespitleri doğrultusunda özellikle bazı illerimizde salgınla ilgili vaka sayılarının çok düşük seviyelerde olduğu görülmektedir. Önümüzdeki süreçte salgının da seyrine bağlı olarak il hıfzıssıhha kurullarının ve valiliklerin kararı doğrultusunda farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir. Uzaktan eğitimin devam ettiği süreçte okullarımızın temizliğini ve TSE standartlarına göre belgelendirme işlemlerini çok hızlı bir şekilde yapabildik. Eksiği olan okullarda önlemler alınmış oldu. Biz, Bakanlık olarak çocuklarımızın, öğretmenleri ve akranlarıyla yüz yüze eğitim alamamasından kaynaklı eğitim eksikliklerinin farkındayız ve yakın takibindeyiz. Bu bağlamda öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız. Bu konudaki hazırlıklarımızı ve destek kaynaklarımızı önümüzdeki günlerde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle paylaşacağız.”
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 21 45
2. Beşiktaş 21 44
3. Galatasaray 21 42
4. Alanyaspor 21 37
5. Trabzonspor 21 36
6. Gaziantep FK 21 35
7. Hatayspor 21 35
8. Karagümrük 21 31
9. Antalyaspor 21 29
10. Malatyaspor 21 28
11. Göztepe 21 25
12. Kasımpaşa 21 25
13. Rizespor 21 25
14. Sivasspor 21 24
15. Başakşehir 21 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 21 22
18. Erzurumspor 21 20
19. Gençlerbirliği 21 19
20. Ankaragücü 21 18
21. Denizlispor 21 17
Takımlar O P
1. Giresunspor 19 41
2. İstanbulspor 19 40
3. Samsunspor 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Tuzlaspor 19 33
6. Altay 19 32
7. Ankara Keçiörengücü 19 31
8. Altınordu 19 31
9. Bursaspor 19 30
10. Bandırmaspor 19 27
11. Adanaspor 19 24
12. Ümraniye 19 21
13. Boluspor 19 19
14. Akhisar Bld.Spor 19 19
15. Menemen Belediyespor 19 19
16. Balıkesirspor 19 16
17. Ankaraspor 19 13
18. Eskişehirspor 19 4
Takımlar O P
1. Man City 20 44
2. M. United 21 41
3. Liverpool 21 40
4. Leicester City 21 39
5. West Ham 21 35
6. Tottenham 20 33
7. Chelsea 21 33
8. Everton 19 33
9. Aston Villa 19 32
10. Arsenal 21 31
11. Southampton 20 29
12. Leeds United 20 29
13. Crystal Palace 21 26
14. Wolverhampton 21 23
15. Newcastle 21 22
16. Burnley 20 22
17. Brighton 21 21
18. Fulham 20 14
19. West Bromwich 21 12
20. Sheffield United 21 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 19 50
2. Barcelona 20 40
3. Real Madrid 20 40
4. Sevilla 20 39
5. Villarreal 21 35
6. Real Sociedad 21 32
7. Real Betis 21 30
8. Granada 21 29
9. Levante 20 26
10. Celta de Vigo 21 25
11. Athletic Bilbao 20 24
12. Getafe 20 24
13. Cádiz 21 24
14. Valencia 21 23
15. Eibar 21 20
16. Real Valladolid 21 20
17. Osasuna 21 19
18. Deportivo Alaves 21 19
19. Elche 19 17
20. Huesca 21 16