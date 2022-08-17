Bakan Özer’den Van’a 2,5 milyar liralık eğitim yatırımı müjdesi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Van’da 2022 yılında eğitim yatırımları için kullanılacak bütçenin yaklaşık 2,5 milyar liraya çıkarıldığının müjdesini açıkladı.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Van temasları kapsamında ilk olarak valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, ardından il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Özer, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, Van’ın eğitimde çok daha güçlü ve daha iyi bir altyapıya sahip olması için yapılacakları ele aldıklarını söyledi. Van için Millî Eğitim Bakanlığının 2022 yılında 705 milyon liralık yatırım planladığını belirten Özer, yeni okul yapımı, mevcut okulların güçlendirme ve donatım çalışmaları için 1 milyar 750 milyon liralık ilave bütçe verilmesinin kararlaştırıldığını kaydederek, "Van’ın yatırımlarını yaklaşık 2,5 milyara çıkarmayı kararlaştırdık" dedi.

Sadece Van’da değil, tüm Türkiye’de yatırımlarda öncelik verilen konuların başında güçlendirme çalışmaları olduğunu ifade eden Bakan Özer, bu çerçevede sağlamlaştırma gereken okulları yıkıp yeni okullar yaptıklarını belirtti. Güçlendirme ihtiyacı olan okullarda da bu çalışmaların desteklendiğini anlatan Özer, artırılan bütçe ile Van’da güçlendirme ihtiyacı olan okul kalmayacağını söyledi. Güçlendirme çalışmaları için yaklaşık 170 milyon, yıkılan okulların yerine yenilerinin yapımı için ise yaklaşık 380 milyon liralık ek bütçenin verileceğini kaydeden Özer, okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmak için yapılacak çalışmaları da şöyle özetledi:

"Hepinizin malumu olduğu üzere Millî Eğitim Bakanlığının şu anda öncelikli politikalarının başında okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artırmak geliyor. Yani 3-5 yaşındaki okullaşma oranlarını OECD ülkelerinin okullaşma oranlarını eriştirmek için Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 3 bin yeni anaokulunu tüm Türkiye’ye kazandıracağız. Şu an itibarıyla bu proje bünyesinde bin 110 bağımsız anaokulunu hizmete aldık. Yani süreç çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Biz bu projeyi başlattığımız zaman Türkiye’de 2 bin 872 bağımsız anaokulu vardı. Biz bir yılda mevcut anaokullarından çok daha fazlasını Türkiye’ye kazandırmak için yola çıktık ve bunun yaklaşık üçte birlik miktarını bitirdik. Şu anda planlamalar takviminin ötesinde, öncesinde ilerliyor. Bütçeyle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah, 2022’nin sonuna kadar ülkemize 3 bin yeni anaokulunu kazandıracağız."

Bakan Özer, daha önce Van iline 35 bağımsız anaokulu yatırımı için bütçe verdiklerini, bugün 66 yeni bağımsız anaokulunun daha yapılması kararı aldıklarını ifade ederek, "Van’da, inşallah 2022’nin sonunda kazandırılacak anaokulu sayısı 101’e çıkmış oldu. Bu rakam çoğu ildeki rakamların çok çok ötesinde. Burada da yaklaşık 690 milyonluk bir ilave yatırımı Van’ımıza kazandırmış olduk" diye konuştu. Türkiye’de doğalgaza erişimi olup da dönüşümü yapılmayan hiçbir okul bırakmama kararını da hatırlatan Özer, Van’da bu çerçevede yapılan çalışmaların da başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Okulların büyük onarımlarının da yeni eğitim öğretim yılına hazırlanması için çalıştıklarını belirten Özer, bunun için de 150 milyon liralık ilave yatırımın kente kazandırıldığını dile getirdi.

2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının 17 Haziran’da okulların kapanmasından bir hafta sonra başladığını anımsatan Bakan Mahmut Özer, ilk defa okulların açılışı öncesinde temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım bütçesini okullara doğrudan göndermek için bir seferberlik başlattıklarını söyledi. Özer, Van’a bu çerçevede de 88 milyon liralık bütçenin bugün itibarıyla gönderildiği bilgisini paylaştı.

Van’da 250 milyon liralık bir başlangıç ödeneği ile ikili eğitimin yüzde 30-40’ını ortadan kaldıracaklarını, 2023 yılı sonuna kadar ise kentte ikili eğitim yapan hiçbir okulun kalmaması için çalışmaların devam edeceğini kaydeden Bakan Özer, verilen yeni yatırımların Van’a hayırlı uğurlu olmasını dileyerek kentte eğitim süreçlerini başarıyla yürüten tüm yöneticilere teşekkür etti.