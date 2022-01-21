Bakan Özer’den tüm MEB personeline teşekkür belgesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başta öğretmen ve idari personel olmak üzere memur ve hizmetliler dahil Bakanlığa bağlı kurumlarda çalışan bütün personele ‘teşekkür belgesi’ verdi.

Okullarda yüz yüze eğitime devam etme konusundaki kararlılıklarını her seferinde vurgulayan Bakan Özer, bu süreçteki sorumlu ve kararlı duruşları nedeniyle teşekkür etmek için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kurumlarda çalışan bütün personele “teşekkür belgesi” verdi. Teşekkür belgesi, Bakan Özer’in talimatıyla MEBBİS üzerinden gönderildi. Belge merkez ve taşra teşkilatı ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan başta öğretmen ve eğitim yöneticileri olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan memur, hizmetli, şoför ve diğer bütün personele verildi.