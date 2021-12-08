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Bakan Özer’den resim yarışmasında dereceye giren öğrenciyle esprili diyalog

Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilere yönelik “Birlikten Sevgi Doğar” teması ile düzenlediği resim yarışması sonuçlandı. Dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in elinden aldı. Yarışmasının birinci ve üçüncüsü olan öğrenciler resimlerini Bakan Özer’e hediye etmek isterken, ikinci olan öğrenci resmini evine götürmek istediğini söyleyince esprili bir diyalog yaşandı.

Eğitim 08.12.2021, 12:08
Bakan Özer’den resim yarışmasında dereceye giren öğrenciyle esprili diyalog

Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilere yönelik “Birlikten Sevgi Doğar” teması ile düzenlediği resim yarışması sonuçlandı. Dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in elinden aldı. Yarışmasının birinci ve üçüncüsü olan öğrenciler resimlerini Bakan Özer’e hediye etmek isterken, ikinci olan öğrenci resmini evine götürmek istediğini söyleyince esprili bir diyalog yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca Dünya Engelliler Günü’nde engellilere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla Temel Eğitim, Din Öğretimi ve Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaokullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik düzenlenen ‘Birlikten Sevgi Doğar’ temalı resim yarışmasının ödül töreni Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleşti. Yarışmada sergilenmeye layık görünler eserler de Bakanlığın fuaye katında sergilendi. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Milli eğitimle ilgili hakikaten okul öncesinden yükseköğretime kadar sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil, Yükseköğretim Kurulu da farkındalık ve hizmet kalitesi ile ilgili sürekli çalışıyor. Büyük bir emek var bunun arkasında. Ailelerimizi ve öğrencilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Erzincan Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu öğrencisi Emine Güney’in çizdiği resmi değerlendiren Bakan Özer, “Okulu ne olarak çizmiş kardeşimiz? Kalp olarak çizmiş. Okul kalp. Yani sevginin olduğu bir mekan. Hiçbir ayrımın olmadığı, herkesin eşit olduğu, toplumdaki tüm farklılıkların eşitlendiği bir mekan. Onu vurgulamak istemiş, çok tebrik ederiz” şeklinde konuştu.

Sergide esprili anlar yaşandı

Sergide esprili anlar da yaşandı. Yarışmada birincilik ve üçüncülük kazanan resimlerin sahibi öğrenciler resimlerini Bakan Özer’e hediye etmek istediklerini dile getirirken, yarışmanın ikincisi Denizli Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulu öğrencisi Demet Nida Özgör ise resmini kendi evine götürmek istediğini söyledi. Bunun üzerine resmi öğrenciden alabilmek için eğlenceli bir pazarlığa girişen Bakan Özer, “Okuluna bir yemekhane yaptıralım. Kütüphaneleri zaten yaptırıyoruz tüm okullarımıza, kütüphanesiz okulumuz kalmayacak bu ayın sonuna kadar. Bir de okulunuzda el becerilerinizi güçlendirmek için bir atölye kuralım. Bir bilim laboratuvarı kuralım. Resim atölyesi kuralım ama resmi alacağım. Öğrencimiz büyük pazarlık yaptı” diye konuştu.

İllerde dereceye giren öğrencilerin eserleri de sergilendi

Yarışma kapsamında Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ilk olarak il birincileri seçildi. Bu birinciler arasından Türkiye çapında dereceye girenler, oluşturulan komisyonca 29-30 Kasım tarihleri arasında belirlendi. Türkiye birincisi Antalya’daki Manavgat Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Alya Doğan oldu. Denizli’deki Duacılı Ahmet Güdücü Ortaokulu öğrencisi Demet Nida Özgör ikinciliğe, Erzincan’daki Şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı Ortaokulu öğrencisi Emine Güney üçüncülüğe layık görüldü. Türkiye derecelerinin yanı sıra illerde dereceye giren eserler, Milli Eğitim Bakanlığı merkez binası fuaye katında düzenlenen sergide ziyarete açıldı.

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