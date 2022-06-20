Bakan Özer’den öğretmenlere mesleki çalışma programı mesajı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki çalışma programı başlangıcında öğretmenlere yönelik yayınladığı video mesajında, 2022 yılının ilk 5 ayında öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin mesleki ve kişisel gelişimine destek olmak amacıyla verilen belge sayısının geçen yıla göre yüzde 220 oranında arttığını ifade etti.

Bakan Özer, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi gerçekleştirilerek bugün başlayan ve 24 Haziran tarihinde tamamlanacak olan Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı’nın açılışında öğretmen ve okul yöneticilerine bir mesaj yayımladı.

ÖBA ana sayfasına giren tüm kullanıcıları karşılayan mesajında Özer, Covid-19 salgın koşullarında 2021-2022 eğitim öğretim yılını gerekli tüm önlemleri alarak yüz yüze eğitime ara vermeden tamamlamanın sevincini yaşadıklarını belirterek, eğitimin yüz yüze kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi için göstermiş oldukları fedakarlıklardan dolayı öğretmenlere ayrı ayrı teşekkür ettiğini söyledi.

Yalnızca eğitim sisteminin değil, bir toplumun da öğretmeni kadar güçlü olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

“Ne mutlu bizlere ki 1 milyon 200 bin öğretmeni ile güçlü bir eğitim kadrosuna sahibiz. Bakanlık olarak öğretmenlerimizi her açıdan desteklemek onların toplumdaki itibarlarını artırmak ve mesleki gelişimlerini sürekli kılmak en öncelik verdiğimiz alandır. Bu hususta bu yıl tarihi nitelikte gelişmelere tanıklık ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde müjdesini verdiği Öğretmenlik Meslek Kanunu 14 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece 60 yıldır dile getirilen öğretmenlerimize yönelik müstakil bir meslek kanunu hayata geçirilmiş oldu. Bunun parçası olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu kanun ile öğretmenlik, özel bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmış oldu. Öğretmenlerimiz; öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen şeklinde kariyer basamaklarında ilerleyebilecek, kazandıkları bu yeni unvanlarla uyumlu bir şekilde başta maaş artışı olmak üzere yeni özlük haklarına kavuşmuş olacaklar.”

Daha önce yıllık olarak düzenlenen öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerinde yeni bir yaklaşımla 3 uygulamayı daha hayata geçirdiklerini belirten Bakan Mahmut Özer, “Birinci uygulamada Okul Temelli Mesleki Gelişim Programı’nı hayata geçirdik. Bu program ile her bir okulumuzun kendi öğretmenlerinin eğitim ihtiyaçlarına cevap verebildiği bir sistem oluşturduk. Öğretmenlerimiz görev yaptıkları okul ortamında ihtiyaç duydukları eğitimleri alarak kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir eğitime katılma şansı buldular. İkinci uygulama olarak mesleki gelişim toplulukları oluşturduk. Bu uygulamayla öğretmenlerimizin meslektaşları, akademisyenler, alanında uzmanlar ile buluştuğu, tecrübelerini paylaştığı uygulama temelli bir eğitim yaklaşımını hayata geçirdik. Üçüncü yaklaşım olarak Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programı’nı hayata geçirdik. Bu program ise öğretmen ve yöneticilerimizin iyi örnekleri yerinde gördükleri ve kendi okullarına aktarabildikleri bir uygulamadır. Böylece öğretmenlerimiz ziyaret ettikleri okulun geliştirmiş olduğu olumlu kültürü kendi gözlem ve deneyimleriyle özümseme ve kendi okullarında hayata geçirme imkanı elde edeceklerdir” diye konuştu.

Öğretmenlerin tüm bu uygulamalarda aktif olarak kullanacakları Öğretmen Bilişim Ağı’nın kurulduğunu da anımsatan Özer, “Öğretmen Bilişim Ağı, öğretmenlerimizin mesleki gelişimleri için bir buluşma noktası olarak tasarlanarak iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaşmasına da katkı sunmaktadır. Gelinen noktada Bakanlığımızca öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerinin mesleki ve kişisel gelişimine destek olmak amacıyla verilen belge sayısı yüzde 220 oranında artmıştır. Ortaya konan tüm bu yaklaşımlarda amacımız, okul yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin sürekli yanında olarak siz değerli öğretmenlerimizin kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli desteklemektir” dedi.

Tüm bu programlarda kullanılmak için 2022 yılında bu alandaki bütçeyi 2021 yılına göre yaklaşık 35 kat artırdıklarını ifade eden Özer, mesleki çalışma programının başarılı geçmesini temenni etti.