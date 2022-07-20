Bakan Özer’den İzmir’e eğitim yatırımı müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir’e 3 milyar liralık ek yatırımla birlikte toplam 5,1 milyar liralık eğitim yatırımı yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İzmir programlarına İzmir Valiliği’ni ziyaretle başladı. Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret eden Bakan Özer, daha sonra Vali Köşger, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentur, AK Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve bakanlık bürokratlarının da yer aldığı toplantıya katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Özer, İzmir’e 3 milyar lira daha ek eğitim yatırımı yapılmasının kararlaştırıldığını vurgulayarak, mevcut 2,1 milyar lira olan yatırımın 5,1 milyar liraya çıkarılacağını açıkladı. Bakan Özer, "Yaklaşık 2.1 milyarlık yatırımı İzmir’e kazandırmıştık. Bugün İzmir’e 3 milyarlık ilave yatırım vererek, 2.1 milyarlık yatırımı 5.1 milyara çıkarmış oluyoruz. İnşallah inanıyorum ki İzmir’imizde sayın valimizin koordinasyonunda yatırımlar hızlı bir şekilde gerçekleşecek, 2022 yılı bitmeden 5.1 milyarlık yatırımı daha yüksek rakamlara çıkarma imkanımız olacak. En önem verdiğimiz konulardan birisi güçlendirme. İzmir bu bağlamda en mağdur illerimizden bir tanesiydi. İzmir’deki güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Mevcut yapıların güçlenmesiyle daha dayanıklı ve güvenli eğitim ortamının sağlanması bağlamında 2022 yılına gerçekten çok verimli başladık. İnşallah bugünden itibaren 6-7 ay içerisinde tüm mevcut güçlendirmeleri nihayete erdirmek istiyoruz” diye konuştu.

122 yeni okul

Bakanlık olarak çalışmalarını 2023 yılının ilk dönemine kadar büyük ölçüde tamamlama hedefinde olduklarının altını çizen Bakan Özer, “Artık 2023 yılının ilk döneminde güçlendirmesi yapılmamış, yıkılıp yapılmamış, başlanmamış hiçbir binanın kalmasını istemiyoruz. Bu çerçevede yaklaşık 400 milyonluk yatırımı güçlendirerek İzmir’imize kazandırmış oluyoruz. Yine İzmir’imize bugünkü değerlendirmemiz dahilinde 63 yeni bağımsız anaokulu, 21 ilkokul, 16 ortaokul ve 22 lise olmak üzere 122 tane yeni okulu yatırım programına almış bulunuyoruz. Bu 122 okulun maliyeti yaklaşık 2.3 milyardır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak en öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi okul öncesi eğitime erişimi arttırmak. Yaklaşık 3 bin yeni anaokulunu bu sene sonuna kadar tüm Türkiye’de eğitim öğretime kazandıracağız. Göreve geldiğimiz zaman 2 bin 872 tane bağımsız anaokulu vardı. 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78 idi. Bugün itibarıyla bu oran yüzde 93. 750 bağımsız anaokulu, 9 bine yakın anasınıfı yaptık. İzmir’de de bu konuya önem veriyoruz ve 63 bağımsız anaokulunu kazandıracağız. Ben inanıyorum ki 2022 yılının sonuna kadar ihtiyaca göre daha fazla anaokulunu kazandırmış olacağız. Büyük onarım ihtiyacı olan tüm okullarımızın onarım ihtiyacını karşılayacağız. Son zamanlarda yaşanan sıkıntılı süreçler bazı yatırımların yapılmasını geciktirdi ama süreçler çok hızlı bir şekilde devam edecek. İzmir’deki bu süreçleri başarılı bir şekilde yöneten kıymetli valimize, vekillerimize, bakanlık bürokratlarına teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızın ihtiyacını karşılamayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok” açıklamasında bulundu.