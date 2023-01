Bakan Özer’den eğitimde reform açıklaması

Kırşehir’de ’İl Eğitim Değerlendirme’ toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sonrasında Neşet Ertaş’ın doğduğu köyde yapılan Köy Yaşam Evi Merkezinin açılış programına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Özer, "’Eğitimde reform’ adıyla bir açıklama yaptılar. Diyorlar ki ’5 yaştaki eğitimi zorunlu yapacağız’. Biz 5 yaştaki okullaşma oranını zorunlu olmadığı halde yüzde 99’a çıkardık. Yeni bir reform yapma iddiasıyla yola çıkarak 5 yaşı zorunlu yapacaklarını söylüyor ve iddia ediyorlar. Zorunlu ilkokuldaki okullaşma oranı yüzde 99,63, ortaokuldaki zorunlu okullaşma oranı yüzde 99,44. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Onların sahadan bu kadar kopuk olduklarını gösterir. 5 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 20-30 civarında olsa dersin ki ’Ben geleceğim ve 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 95 oranına çıkaracağım’. Yahu zaten yüzde 99" dedi.

Öğrencilerin her türlü şartlardan faydalandığını aktaran Bakan Özer, "Bizim derdimiz Türkiye’nin her alanda güçlü olması. Cumhurbaşkanımızın derdi, bu memleketin çok daha iyi olması ve bir Türkiye Yüzyılı hikayesinin dünyaya yaşatılması. Biz derdimizi seviyoruz, derdimizin yolunda da gece gündüz çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın bir adımı da köy okulları çalışması. Eğitimde fırsat eşitliğini oluşturan hükümetimiz gıda tarım ve hayvancılıkta stratejik bir alan olduğu bilinciyle köy okullarına ve köy yaşam merkezlerine yeniden hayat vermeye başladı. 2022 yılında 2 bin 300 köy okulunu onararak köy yaşam merkezi olarak vatandaşın hizmetine sunduk. Buradaki ana amacımız vatandaşlarımızın tarımdan hayvancılığa kadar istihdam becerilerini artırmayla ilgili her kursu ayağına getirmek. Kırşehir merkeze gitmeden bulunduğunuz köylerde o kursları sizlere sunmak" diye konuştu.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ise konuşmasında, Kırşehir’de köy okulları ve yaşam merkezlerinin oluşturulması noktasında hızlı hareket edildiğini vurguladı. Konuşmaların ardından Neşet Ertaş anısına yapılan Köy Yaşam Evi Merkezi açılışı yapıldı. Burada Bakan Özer, Ertaş’ın akrabalarının çalıp söylediği yöresel oyunları dinledi. Kırşehir protokolü tarafından da kendisine saz hediye edildi.