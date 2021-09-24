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Bakan Özer’den Antalya’ya 12 ilkokul müjdesi

Antalya’da İl Milli Eğitim Değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Kepez’e 4, Manavgat’a 3, Muratpaşa’ya 1, Konyaaltı’na 1, Kumluca’ya 1, Serik’e 1, Alanya’ya 1 olmak üzere 12 tane ilkokul yapılmasına karar verdik. Bu ilkokullarımızda hem anaokulu olacak hem de özel anaokulu olacak” dedi.

Eğitim 24.09.2021, 13:12
Bakan Özer’den Antalya’ya 12 ilkokul müjdesi

Antalya’da İl Milli Eğitim Değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Kepez’e 4, Manavgat’a 3, Muratpaşa’ya 1, Konyaaltı’na 1, Kumluca’ya 1, Serik’e 1, Alanya’ya 1 olmak üzere 12 tane ilkokul yapılmasına karar verdik. Bu ilkokullarımızda hem anaokulu olacak hem de özel anaokulu olacak” dedi.

Antalya İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımı ile Antalya Valiliği’nde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özer, “Antalya’da yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayımız çok az seviyede. Tüm Türkiye’de süreç kontrollü bir şekilde devam ediyor. Yüz yüze eğitime ara veren sınıflarımız oluyor. Türkiye’deki vaka sayısının seyrine göre yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayımız artıyor. 14 gün sonra bu sayı azalıyor. Tekrar yüz yüze eğitime devam ediyor. Vaka sayısına göre veriler değişiyor. Ama okullarımız açık bir şekilde yüz yüze eğitim vermeye devam ediyor. Tüm bu veriler toplumda şuanda en güvenli yerlerin okullar olduğunu bize gösteriyor” dedi.

“Bunların toplam maliyeti 308 milyon TL”

Antalya’da okul yatırımları hakkında da bilgi veren Özer, “Bugün Antalya’daki devlet yatırım programlarını da revize etme imkanı bulduk. Şuanda Antalya’da devlet yatırım programında ve il yapım programında hem yeni yatırımlar deprem güçlendirme ve yıkımdan dolayı devam eden yatırımlarımız var. Bunların toplam maliyeti 308 milyon TL. Çok elim bir yangın felaketi yaşadık. Antalya’da bundan etkilendi. Bu süreçte koordineli bir şekilde ihtiyaçları karşıladık. Manavgat’ta yeni okul yapımı konusunda de desteklerimizi verdik. Bu süreç içerisinde Manavgat başta olmak üzere 3 tane yeni okul yapımını da yatırım programımızı dahil ettik. Antalya’da okullarımızın doğalgaza dönüşümü konusunda tüm taleplerini karşıladık. 9 milyon TL ödeneği gönderdik” sözlerine yer verdi.

İlçelere 12 okul müjdesi

Antalya’nın ilçelerine okul müjdesi veren Bakan Özer, “Kepez’e 4, Manavgat’a 3, Muratpaşa’ya 1, Konyaaltı’na 1, Kumluca’ya 1, Serik’e 1, Alanya’ya 1 olmak üzere 12 tane ilkokul yapılmasına karar verdik. Bu ilkokullarımızda hem anaokulu olacak hem de özel anaokulu olacak. Pazartesi gününden itibaren süreç başlayacak. Alanya’da 100 öğrenci kapasiteli öğrenci ihalesine izin vereceğiz. Gazipaşa’da 100 öğrenci kapasitesi yurdun tamamlanması için eksiklikleri varmış 6.2 milyon TL olarak destek vereceğiz. Özel yetenekli öğrencilerimize yeteneklerini gelişme ile ilgili her türlü destek veriyoruz. Serik ve Kaş’ta iki tane bilim sanat merkezi yapımı kararı aldık” dedi.

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